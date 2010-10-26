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ÖCALAN'IN YEĞENİNE 7 YIL 1 AY HAPİS DİYARBAKIR (A.A)

26 Ekim 2010 18:59

-ÖCALAN'IN YEĞENİNE 7 YIL 1 AY HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 26.10.2010 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, örgüt liderinin doğum günü nedeniyle köye gelen grup içerisinde posterini taşığı gerekçesiyle 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Öcalan ile avukatı katıldı. Sanık Öcalan, yaptığı savunmada, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, ''Doğum günü nedeniyle köyümüze gelen kalabalıktan bazıları bizim eve de geldi. Onlarla ilgilendim. Ancak herhangi bir konuşma yapmadım, sloganlara eşlik etmedim. Örgütsel bir amblem veya flama taşımadım. Ancak dayım olan Abdullah Öcalan'ın posterini dayım olmasından ötürü taşıdım. Bunu örgüt adına değil, dayım olduğu için yaptım'' dedi. İddia makamı hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Mütalaada, sanığın dayısı olan örgüt liderinin büyük boy resmini havaya kaldırarak taşımak suretiyle ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu işlediği belirtildi. Mütalaada, terör örgütünün çağrısı üzerine örgüt liderinin fotoğrafını kaldırıp taşıdığına dair delil bulunmaması nedeniyle de ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan sanığın beraatına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanığı 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 6 yıl 3 ay, ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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