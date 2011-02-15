Öcalan'ın yakalanma yıldönümü Güneydoğu'yu ikiye böldü

T24- Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın 12'inci yıldönümünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı il ve ilçelerde kepenk kapama eylemleri düzenlenirken, bazı merkezlerde ise esnaflar işyerlerini açtı.

Elazığ başta olmak üzere Tunceli, Bingöl'deki esnaf kepenk kapatmazken, sabahın erken saatlerinde kepenk kapatan Siirt esnafı daha sonra kepenklerini açtı.

Diyarbakır kent merkezinde fırın ve eczane dışında kalan esnaf, kısmen kepenk kapatırken, kentin işlek semtlerinde ise esnaf dükkanlarını sabah saatlerinden itibaren açtığı görüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi ulaşımı sağlayan yolcu otobüsleri bugün kontak kapatarak sefere çıkmadı.

Hizmet vermeyen otobüsler ise otoparkta bekletildi. Diyarbakır'ın Bismil, Ergani ve Silvan ile Çınar İlçeleri'nde eczane ve fırın dışındaki esnafın tamamı kepenk kapatırken diğer ilçelerinde ise az sayıda da olsa bazı esnafın kepenk kapattığı gözlendi.

Bazı esnafların işyerlerinin önlerine gelerek kepenklerini açmadan bekledikleri görüldü. Kentin önemli noktalarında olası eylemlere karşı sıkı güvenlik önlemleri alınırken, polis araçları cadde ve sokaklarda sürekli olarak devriye görevi yaptı. Polis, işyerilerini kapatmaları için esnafları tehdit ettiğini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da BDP, Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek için il binasına siyah bez astı.

Mardin kent merkezinde esnaf kepenk kapatmazken, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı gibi büyük ilçelerinde esnafın tamamı kepenk kapatırken, diğer ilçelerinde kepenek kapatma eylemine esnaflar uymadı. Nusaybin İlçesi'nde ise sokak aralarındaki çöpler toplatılmadı.

Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi İlçeleri'nde de esnafın yüzde 90'ı kepenk açmadı. Sağanak yağmur nedeniyle Cizre İlçe'sindeki sokaklar boşalırken, caddede polis panzerleri devriye görevi yapıyor.

Şırnak kent merkezinde sabah kepenklerini açan bazı işletme sahipleri, komşularının kapalı olduğunu farkedince onlar da kepenklerini kapatmak zorunda kaldı.

Batman kent merkezinde esnafın yüzde 80'ini kepenklerini açmadı. Batman'da eylemlerin yaşandığı Göktaksi ve Petrolkent Mahallesi'nde polis panzeri ve TOMA araçlarıyla olası eylemlere karşı güvenlik önlemi aldı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki küçük çaplı gösteriler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.