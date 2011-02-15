-ÖCALAN'IN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ANKARA (A.A) - 15.02.2010 - Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden gruplar Adana, Van, İstanbul ve Iğdır'da izinsiz gösteriler düzenledi. Adana Barbaros, Dağlıoğlu ve Ova mahallelerinde toplanan gruplar, ateş yakarak, yolları kapattı. Göstericiler, kurdukları rampa ile havai fişekleri polislere doğru attı. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gruplara biber gazı ve basınçlı su kullanarak müdahale etti. Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve panzerlerin kullanıldığı müdahale sırasında bazı göstericiler yakalanarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, göstericilerin yolu kapattığı taşları temizleyerek caddeyi yeniden trafiğe açtı. Öte yandan, bir grubun Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi R-1 derslikleri önünde molotofkokteylini yere döküp yaktıkları öğrenildi. -VAN'DA 30 GÖZALTI Cumhuriyet Caddesi'nde güvenlik önlemi alan polis araçları önünde bir süre oturma eylemi yapan grubun, uyarılara rağmen dağılmaması ve polise taşla saldırması üzerine, güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ve basınçlı su ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara dağılan göstericiler, bazı iş yerlerine de zarar verdi. Kent merkezinde bir süre devam eden olaylar, polisin müdahalesiyle son buldu. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayların ardından gösterilere karıştığı tespit edilen kişilerin yakalanılmasına yönelik çalışmaya devam edildiğini belirterek, gözaltı sayısında artış olabileceğini bildirdi. -DOĞUBAYAZIT'TA OLAY- Bu arada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki BDP ilçe binası önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polise havai fişek ve taşlarla saldıran göstericilere, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine ara sokaklara dağılan bir grup, Doğubayazıt-Gürbulak karayoluna barikat kurarak, karayolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı. Karayolu, polisler tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Bu arada, olayların yaşandığı caddede bulunan bazı turistler ve öğrenciler çevredeki vatandaşların yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. -BEYOĞLU'NDA İZİNSİZ GÖSTERİ Barış ve Demokratik Çözüm Platformu üyesi grup, İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda toplanarak, üzerinde ''15 Şubat Uluslararası Komplosunu Lanetliyoruz'' yazılı pankart açtı. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, burada yaptığı konuşmada, Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin uluslararası bir komplo olduğunu, bu komplo ile Türk-Kürt çatışması yaratarak Türkiye'de bir kaos yaratmanın amaçlandığını ileri sürdü. Tuncel, Abdullah Öcalan'ın 12 yıldır insan haklarına aykırı tutukluğuyla barışı sağlamak için mücadele ettiğini savunarak, ''AKP Hükümeti, Öcalan'ın bu tutumunu doğru okuyamamaktadır. Şu anda sayın Öcalan ile bir diyalog vardır. Ancak barış için bu diyaloğun bir an önce müzakerelere dönüştürülmesi gerekmektedir'' diye konuştu. Terör örgütü PKK'nın 1 Marttan itibaren eylemsizlik kararını gözden geçireceğiz şeklinde açıklama yaptığını kaydeden Tuncel, ''Bu açıklama seçime kadar eylemsizlik devam etmeyebilir anlamına geliyor. Eğer Hükümet, adım atmazsa Türkiye yeniden bir çatışma ortamına girebilir. Barış için geç değildir. Geçen 12 yıl kayıptır, ancak bunu telafi edebiliriz'' ifadelerini kullandı. BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da Öcalan'a yapılanların Kürt halkına yapılmış olduğunu ileri sürerek, ''Bu halk Öcalan'a sahip çıkarak kendi kimlik, kültür ve diline sahip çıkmaktadır'' dedi. Buldan, Türkiye'de barışın hakim olduğu bir ortam oluşması için Kürtlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini kaydederek, ''Bu halkın taleplerine hala kulaklarının tıkayanlar var. Bu şekilde giderse, dökülen kardeş kanı durmayacaktır'' diye konuştu. Konuşmaların ardından grup Türkçe ve Kürtçe sloganlar attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. -IĞDIR'DA KÜÇÜK GRUPLAR POLİS ARAÇLARINI TAŞLADI Iğdır'da yapılan izinsiz gösterilerde ise 10 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü bahanesiyle biraraya gelen küçük bir grup, Karakuyu Sokak kanal mevkisinde polis araçlarına taşlı sopalı saldırıda bulundu. Saldırganlara güvenlik güçleri müdahale ederken, olaylara karıştıkları tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Doğubeyazıt Caddesi, Kapan Sokak ve Rıza Yalçın Caddesinin bir kısmında bazı iş yerlerinin kepenk kapattığı gözlendi. Emniyet güçlerinin, sabahın erken saatlerinden itibaren muhtemel olaylara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı kentte, grupların toplanmasına izin verilmedi. Bu arada, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanlığı binasının camlarına siyah bez asıldığı gözlendi. -MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRI Rıza Yalçın Caddesi'nde bulunan bir süpermarket ile bir otomobile 4 molotofkokteyli atarak kaçan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte molotofkokteyli yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi. 14 Şubat'ta, Rıza Yalçın Caddesi'nde bulunan bir süpermarket ile 76 AV 425 plakalı otomobile 4 molotofkokteyli atılması sonucu, otomobilde meydana gelen yangın çevredekilerin yardımıyla söndürülmüş, marketin de camlarından bazıları kırılmıştı.