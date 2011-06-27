Öcalan’ın selamı var!

T24- PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, Milliyet Gazetesi yazarı Hasan Cemal ve Radikal Gazetesi yazarı Cengiz Çandar’a “selam “ gönderdi.





Öcalan, İmralı’da devlet heyetiyle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamasında, söz konusu isimlerle ilgili şu ifadelerde bulundu: ’Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’a selamlarımı iletiyorum. Ahmet Altan’ın yazılarını okuyorum. Özgürlükçü yanının güçlü olduğunu biliyorum. Onların Taraf gazetesiyle önemli bir özgürsel yol açtığını biliyorum. Bunu çok değerli ve önemli buluyorum. En değme solcudan daha değerli ve cesur buluyorum. Türkiye’deki hegemonik yapıya eleştiriler yaparak özgürlüksel bir duruş sergilediler. Taraf’a eleştirilerim de var. Onları zaman zaman eleştirdim de. Ama benim eleştirilerim onların bu değerli, özgürsel yanını ortadan kaldırmaz. Zaten Kürt sorununa toplumsal konularda da eleştirisel yaklaşmak gerekir. Yasemin Çongar’ın yazılarını da aynı çerçevede buluyorum. Değerlidir, özgürlüksel yanı gelişkindir. Onun edebi yanı da vardır. Daha önce edebiyat üzerine yazdığı yazıları okuyordum. Son zamanlarda yazmıyor ya da ben alamıyorum. Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’e selamlarımı iletiyorum.”