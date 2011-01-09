Öcalan'ın odasına 5 kanallı LCD takılacak

T24 - İmralı Adası’nda ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’a televizyon verildi.

Daha önce radyodan sadece TRT FM’i dinleyen Öcalan, koğuşuna konulan küçük televizyondan beş kanalı izleyebiliyor.

Kenya’da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda 11 yıldır yatan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarında iyileşmeler yapılmıştı. Yalnızlıktan yakındığı için, kaldığı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne 13 ay önce PKK’lı Bayram Kaymaz, Şeyhmuz Poyraz, Cumali Karsu, Hasbi Aydemir ve TİKKO’cu Hakkı Alpan nakledilmişti.

Bugüne kadar sadece radyo dinleyip, avukatlarının ziyaretlerde getirdiği gazete, dergi ve kitapları okuyan Abdullah Öcalan’a uzun süredir istediği televizyon nihayet verildi. Geçen hafta kaldığı odaya konulan televizyondan Öcalan sadece 5 kanalı izleyebiliyor.



Diğer mahkumlarla voleybol oynuyor

Her gün düzenli olarak havalandırmaya çıkan, haftanın belirle günleri cezaevindeki diğer mahk?mlarla hobi odasında bir araya gelip avluda voleybol da oynayan Abdullah Öcalan, haftanın çarşamba günleri avukatlarıyla, her ayın ikinci ve dördüncü pazartesi günleri ise birinci derece akrabalarıyla açık görüşme yapıyor.



