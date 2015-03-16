Öcalan'ın Newroz için kaleme aldığı 'tarihi mektup'ta neler yer alacak?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 21 Mart 2015 Newroz kutlamaları sırasında Diyarbakır’da okunmak üzere kaleme aldığı mektubunu tamamlama aşamasına geldi. Öcalan mektubunu kısa sürede ‘Devlet Heyeti’ görevlilerine teslim edecek. AKP hükümetinin ilgili bakanlarının da onayından geçmesi beklenen mektup Diyarbakır’da cumartesi kutlanacak Nevruz öncesinde ‘HDP Heyeti’ne verilecek.

Kıymetli yıl haritası

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, Abdullan Öcalan’ın mektubunda, PKK gruplarının sınır dışına çıkışı, örgütün toplayacağı olağanüstü kongrede, “Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleden vazgeçme kararı” alması, Suriye Kürdistan bölgesiyle Türkiye arasındaki sınırların Avrupa Birliği gibi benzer bir uygulamayla kaldırılması gibi önemli tartışma başlıklarına yanıtlar vermesi bekleniyor. PKK’nın yayın organlarından kabul edilen Nuçe TV’ye mektuba ilişkin bilgi veren Sırrı Süreyya Önder de “İçeriğine dair bir şey söyleyemem, şu anda doğru olmaz. Ama niteliğine dair kendisinin yaptığı değerlendirme şudur: Barışa giden yolun teorik, pratik, ve nitelik bakımından bütün detaylarının ulusal olarak yer alacağı, bir anlamda hem ülkemiz için hem bölgemiz için kıymetli bir yol haritası ve yepyeni bir perspektif içereceğini söyleyebiliriz” dedi. Önder, yeni mektubun 2013 ve 2014 Nevruz’unda okunan mektuplardan farkını ise şu sözlerle anlattı: “Bana ‘Daha öncekiler bir barış çağrısıydı, bu mektup demokratik bir Cumhuriyet için ve bu Cumhuriyet’in inşası için hepimize hayati önemde lazım olan ve evrensel olan bir perspektif verecektir’ dedi. Öcalan, tartışmalar ile süreci bu nitelikte ve bu derinlikte yürüteceklerini söylediğini ifade etti.”

Sekretarya tamam

Abdullah Öcalan’ın yanına Kasım 2009’da gönderilen PKK’lı Şeyhmus Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir ile TİKKO’cu Hakkı Alpan, 4.5 yıl sonra İmralı’dan başka cezaevlerine nakledildi. Öcalan’a Çözüm Süreci’ndeki görüşmelerinde ‘sekretarya’ görevi yapacak PKK’lı mahkûmlar Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran ve Veysi Aktaş’ın da İmralı’ya nakilleri tamamlandı.

Cezaevi sorumlusu

Öcalan’ın avukatlarından, BDP’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Bedri Kuran’ın kardeşi olan Nasrullah Kuran, Kobane için cezaevlerinde yaklaşık 4 bin PKK’lı tutuklu ve mahkûmun ekim ayı ortasında başlattığı açlık grevi eylemini duyuran açıklamaya cezaevi sorumlusu olarak imza atmıştı.

Ortadoğu uzmanı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan Ömer Hayri Konar ise bir dönem örgütün Suriye merkezli Ortadoğu sorumlusuydu. Konar, PKK’nın Ortadoğu politikalarının belirlenmesinde önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Avrupa’dan örgüte

Mehmet Sait Yıldırım ‘Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak’ suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi. 18 yıldır cezaevinde. Almanya’dan örgüte katılmış, 1993’ten beri cezaevinde. 1987’de PKK’nın Düseldorf davasından yargılanmış.

Çetinkaya saldırısı

Çetin Arkaş, Diyarbakır Çınar doğumlu. 23 yıldır cezaevinde. ‘Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak’ suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi. PKK’nın cezaevleri sorumlusu olarak biliniyor. Arkaş’ın ismi 1991 yılındaki Bakırköy’de 11 kişinin öldüğü Çetinkaya Giyim Mağazası’na yapılan molotoflu saldırıda geçiyor.

21 yıldır cezaevinde

Veysi Aktaş, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı. 21 yıldır cezaevinde. ‘Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak’ suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi.