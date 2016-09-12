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Öcalan'ın mesajı açlık grevinin sürdüğü DBP il binasında açıklanacak

HDP’li milletvekilleri, DBP’liler ve DTK yöneticileri Diyarbakır'da açlık grevinde bulunuyor

12 Eylül 2016 14:57

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün görüşen kardeşi Mehmet Öcalan’ın, yapılan görüşmenin detayları ve Öcalan’ın mesajını Diyarbakır’da açıklayacağı belirtildi. İmralı adasında uzun bir aradan sonra gerçekleşen görüşmenin mesajının bugün ya da yarın HDP’li milletvekilleri, DBP’liler ve DTK yöneticilerinin açlık grevinde bulunduğu DBP il binasında açıklanacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, bayramda aile görüşmesi kapsamında dün İmralı adasında Abdullah Öcalan ile uzun bir aradan sonra yaklaşık 1 saat görüşen kardeşi Mehmet Öcalan’ın bugün Diyarbakır’a geleceği ve İmralı adasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını burada açıklayacağı belirtildi. Dün İmralı adası dönüşünde ilk kez açıklama yapmadan ayrılan Mehmet Öcalan’ın, Abdullah Öcalan’ın avukatı Mazlum Dinç ile görüşmenin detaylarını paylaştığı ve her iki ismin bu detayları ve Öcalan’ın mesajını Diyarbakır’da devam eden açlık grevinin bulunduğu DBP il binasında bugün, yetişmemesi durumunda ise yarın açıklaması bekleniyor.

Açlık grevi sonlanacak

Diyarbakır’da, aralarında DBP Eş Başkanı Sabahat Tuncel ve DTK Eş başkanı Leyla Güven ile HDP’nin 5 milletvekilinin bulunduğu 50 kişi Öcalan ile görüşülmesi amacıyla başlattıkları açlık grevini 8 gündür sürdürürken, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeden sonra masajının açıklanması ile bu açlık grevinin de sonlanacağı öne sürüldü.

 

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