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Öcalan'ın mektubu Brüksel'e gitti; Pervin Buldan da yolda

Pervin Buldan, Brüksel yolculuğu öncesi konuştu: Görüşme yapıp döneceğim, mektup zaten gitti

28 Şubat 2013 14:24

 

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Brüksel'e hareketi öncesinde açıklama yaptı. Buldan, Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubun Brüksel'e gittiği belirterek, "Görüşme yapıp döneceğim" dedi.
BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubun Avrupa'ya dün gittiğini söyledi. Buldan Ankara'dan İstanbul'a gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Buldan, Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda yaptığı açıklamada, mektubun dün gittiğini belirterek, "Zaten her şey çok şeffaf bir şekilde yapılıyor. Çok gizli saklı bir şey yok. Sadece görüşmeye ilişkin belki arkadaşlarımızın sormak istedikleri şeyler vardır. Sayın Öcalan ile yapılan görüşmeye dair bununla ilgili bir kaç şey görüşüp döneceğim. Mektup zaten gitti "dedi. Brüksel'de kimlerle görüşeceğine ilişkin önce "BDP" diyen Buldan daha sonra cümlesini devam ettirmeyerek, "Neyse.. kalsın arkadaşlar. Gerek yok " diye konuştu. Buldan saat 11.50'de İstanbul'dan Brüksel'e hareket edecek. 

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