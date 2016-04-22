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Öcalan'ın kuzeninin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa ve Nizip'te 19 Nisan'da operasyon düzenlenmişti

22 Nisan 2016 04:16

Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'da düzenlenen KCK operasyonunda gözaltına alınan, aralarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kuzeni Yasin Aslan ile DBP Nizip İlçe Eş Başkanı Songül Taydaş'ın da bulunduğu 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, Nizip Adliyesi’nde savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 9 kişi Nizip Develet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ceza evine götürüldü.

Nizip Emniyet Müdürlüğü’nce, 19 Nisan'da PKK/KCK içinde eylemlerde bulunanlara yönelik operasyonda Şanlıurfa ile Nizip'te 9 kişi gözaltına alınmış, aramalarda bir av tüfeği ve 30 fişek, 66 tabanca mermisi, 750 kök Hint keneviri, dijital materyaller ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle havai fişek rampası ve örgüt propagandası yapan kitap ve dergiler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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