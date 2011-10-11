Öcalan'ın köyünde miting gibi cenaze

T24 - Diyarbakır- Bingöl karayolunda güvenlik güçleriyle girilen çatışmada öldürülen PKK mensubu 23 yaşındaki Müslüm Göçer, Öcalan'ın köyü Ömerli'de toprağa verildi.



4 Ekim’de, Diyarbakır- Bingöl karayolunda teröristler yol kesip örgüt propagandası yaptı. Durumdan haberdar olan güvenlik güçlerinin gelişinin ardından çıkan çatışmada ’Hasan Engin’ kod adlı Müslüm Göçer öldürüldü. Cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan teröristin cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ailesine teslim edildi.



Yukarı Göklü Belde Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Malatya’dan getirilen PKK’lı Göçer’in cenazesi, Bozova ilçesi yakınlarında çok sayıda kişi tarafından sloganlarla karşılandı. Cenaze daha sonra konvoy eşliğinde Öcalan’ın da doğum yeri olan Halfeti’ye bağlı Ömerli Köyü’ne getirildi.





Öcalan'ın evinin önünde cenaze namazı



Köy girişinde PKK’yı simgeleyen renkte bezlerle üzeri örtülen tabutu omuzlayan yaklaşık bin kişilik kalabalık, PKK ve Öcalan lehine Türkçe ve Kürtçe slogan atarak yürümeye başladı. Bir süre sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Göçer’in tabutu Öcalan’ın evinin önünde bulunan boş alana getirildi ve burada cenaze namazı kılındı.



Gazetecilerin görüntü almasına izin verilmeyen cenaze namazının ardından kalabalık, tabutu yeniden omuzlara alarak sloganlar eşliğinde Ömerli Köyü mezarlığına götürdü. Göçer’in cenazesi gece geç saatlerde BDP’li vekil İbrahim Binici ve Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın da katıldığı törenle mezarlığa yine sloganlar eşliğinde defnedildi.





Mehmet Öcalan: 7 aydır ağabeyimle görüştürülmiyoruz



Cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Öcalan, 2 ayı aşkın süredir avukatları ile görüşemeyen ağabeyi Abdullah Öcalan’ı aile fertlerinin ise 7 aydır görmediğini iddia etti. Mart ayından bu yana ne kendisi, ne de diğer kardeşlerinin Abdullah Öcalan ile görüşemediğini ileri süren Mehmet Öcalan şunları söyledi:



"Başbakan ağabeyimin ailesi ile sürekli görüştüğünü söylüyor. Ama 7 aydan bu yana aile mensupları Abdullah Öcalan ile hiç görüşmedi ve bunu herkes biliyor. Başbakan bunu bilerek veya bilmeyerek söylüyorsa, danışmaları böyle aktarıyorsa yanlış bilgilendiriliyor. Mart ayından bu yana ne ağabeyim, ne de yanında kalan diğer 5 mahkumun ailesi cezaevinde görüşme yapamamıştır. Bu ailelerin yasal ve demokratik hakları resmen çiğneniyor. Bunu devlet bilinçli bir şekilde yapıyorsa, ben şahsen bu durumu devlete yakıştırmıyorum. Bu doğru bir politika ve siyaset değildir. Ailelerin düşüncelerine saygılı olmak lazımdır. Bu insani ve demokratik haktır ve görüşme hakkını aileler sürekli kullanmak istiyor. 2- 3 aydan beridir aileler sürekli başvuru yapıyorlar ama basit gerekçeler ile görüşler engelleniyor."







Üniversitede tutuklanınca PKK'ya katılmış



Cenazesi toprağa verilen Müslüm Göçer’in köylüleri olduğunu ve üniversite öğrencisiyken 11 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen yıl PKK’ya katıldığını söyleyen Öcalan şöyle devam etti:



"Müslüm Göçer Erzincan’da Tapu Kadastro bölümünü okuyan üniversiteli bir gencimizdi. Bu yıl mezun olacaktı. Bunu bazı bahanelerle tutuklayarak 11 ay cezaevine attılar. Eğer bu gencimiz cezaevine konulmasaydı, üniversiteyi bitirmiş ve şimdi aramızda olacaktı. Artık ne asker, ne de gerilla şehit olmasın. Bunu hem analar, hem de halk istemiyor. Buna artık insanların yüreği dayanamıyor. Buna bir yol, bir çözüm bulunmalıdır. İnsanları öldürmekle bu işin sonu olmaz."







BDP’li Binici'den Başbakan'a tepki



Cenaze törenine katılan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise, defin işleminin ardından kalabalık gruba konuşma yaptı. Kalabalığa önce Kürtçe seslenen Binici daha sonra konuşmasını Türkçe yaparak Başbakan Erdoğan’a tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan’ın söylediği ’ciğerim yanıyor’ sözünü hatırlatan Binici, şöyle konuştu:



"Sende ciğer ne arar? Sende ciğer olsaydı, her gün bu şehitlerimizi bize gönderimiydin? Sayın Öcalan öne sürdüğü koşullarda ’ben bir hafta da bu savaşı bitiririm’ demişti. Ama bu savaş rantçıları başta Başbakan olmak üzere kanla beslenen, kanla yaşamını bulan Başbakan ve onun kabinesi bunu istemiyor. İşte Müslüm yoldaşımızın kabri başındayız ve katili Tayyip Erdoğan ve kabilesidir. Bir yanda siyasi çözümden bahsedeceksin, diğer taraftan siyasi ayaklar yapacaksın. Hayır diyoruz, Kürt halkı olarak hiç bir zaman teslim olmayacağız ve diz çökmeyeceğiz. Hepimizin ciğeri gerçekten yanıyor. Her gün bir fidanımızı toprağa veriyoruz. Şimdiye kadar bu uğruda mücadele veren biri için Başbakan başsağlığında bulunmadı. Dünya başımızda yıkılsa da, bu özgürlük mücadelesi bir noktaya gelmiştir. Kürt halkı Erdoğan’ın iradesine teslim olamayacaktır. Kürt halkı kendi iradesini ortaya koymuştur."



Geç saatlerde sona eren cenaze sonrası kalabalık Müslüm Göçer’in yakınlarına taziye dileğinde bulunup köyden ayrıldı.







