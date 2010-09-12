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Öcalan'ın köyünde 23 kişi sandığa gitti

Referandum öncesi çok tartışılan boykot, beklenen kadar etkili olmadı. Son günlerde PKK ve yandaşlarının vatandaş üzerindeki baskıları sonuç vermedi.

12 Eylül 2010 03:00

T24- Referandum öncesi çok tartışılan boykot, beklenen kadar etkili olmadı. Son günlerde PKK ve yandaşlarının vatandaş üzerindeki baskıları sonuç vermedi. 
 
 
Boykotu ilk delen yerlerin başında ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyü oldu. 1066 nolu sandık olan Ömerli köyü sandığındaki 359 seçmenden 23'ünün boykotu delerek oy kullandığı belirtildi.


Vatandaşın oy kullanmasında geniş güvenlik tedbirleri de etkili oldu. Şanlıurfa'da sabah saat 07.00'den itibaren vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Referanduma yoğun ilginin olduğu Şanlıurfa, boykot kararını deldi. 2 bin 794 sandık ve 779 bin 702 seçmenin oy kullanacağı Şanlıurfa'da boykotçulara karşı geniş güvenlik önlemi alındı.


Okul önlerinde bekleyen grupları dikkatlice izleyen polis, sözlü, fiili ve işaret yoluyla seçmenleri etkilemeye kalkışan kişi veya kişiler hakkında tutanak tutuyor. Referandumun şu ana kadar olaysız geçtiği belirtildi. 

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