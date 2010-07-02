Öcalan'ın konuşmaları 30 dakikada tutanağa geçecek

T24-



AVUKATLARLA 7 METRE MESAFEDEN KONUŞUYOR

Kenya’da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın, onbir yılı aşkın süredir avukatlarıyla haftanın çarşamba günleri yaptığı açık görüşme, Adalet Bakanlığı’na bağlı bir görevli tarafından teybe kayıt ediliyordu. Görevli, teypte yaşanacak bir olumsuzluğa karşı, konuşmaları not da alıyordu. Bu görüşme kayıtları daha sonra teypten çözülüp yazıya dökülerek Adalet Bakanlığı'na fakslanıyordu. Bu da zaman kaybına neden oluyordu.Adalet Bakanlığı bu sorunu, ‘Bilgisayarlı çözüm’ aleti satın alarak çözdü. Yaklaşık 600 bin TL’ye satın alınan bu cihaz sayesinde, taraflar arasında yapılan konuşmalar en fazla 30 dakika içerisinde yazıya dönüştürülüp anında Adalet Bakanlığı’na fakslanabilecek.İmralı Adası’nda yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan Abdullah Öcalan, geçen yıl nakledildiği yeni cezaevinde 2 veya 3 kişiden oluşan avukatlarıyla mesafesi 5 metreye ulaşan ayrı ayrı masalarda konuşuyordu. Avukatların, not tuttukları kalemi Öcalan’ın gözüne saplaması olasılığını dikkate alan bakanlık, açık görüşme yapılan bölümdeki mesafeyi yeni bir düzenleme ile 7 metreye çıkarttı. Bu uygulama ile Öcalan ve avukatlarının yüksek sesle konuşarak yaptıkları görüşme, bakanlık personeli tarafından teybe alınıp, ayrıca kalemle kağıtlara yazılıyordu.