T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'ın konuşmaları 30 dakikada tutanağa geçecek

Öcalan’ın her hafta avukatlarıyla yaptığı görüşmeler, artık konuşmaları yazıya döken cihaz ile tutanak haline getirilecek.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- İmralı Adası’nda ömür boyu hapis cezasını çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın her hafta avukatlarıyla yaptığı görüşmeler, artık teybe kaydedilerek ve not tutularak değil, bakanlık tarafından satın alınan ve konuşmaları yazıya döken cihaz ile tutanak haline getirilecek.

Kenya’da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın, onbir yılı aşkın süredir avukatlarıyla haftanın çarşamba günleri yaptığı açık görüşme, Adalet Bakanlığı’na bağlı bir görevli tarafından teybe kayıt ediliyordu. Görevli, teypte yaşanacak bir olumsuzluğa karşı, konuşmaları not da alıyordu. Bu görüşme kayıtları daha sonra teypten çözülüp yazıya dökülerek Adalet Bakanlığı'na fakslanıyordu. Bu da zaman kaybına neden oluyordu.

Adalet Bakanlığı bu sorunu, ‘Bilgisayarlı çözüm’ aleti satın alarak çözdü. Yaklaşık 600 bin TL’ye satın alınan bu cihaz sayesinde, taraflar arasında yapılan konuşmalar en fazla 30 dakika içerisinde yazıya dönüştürülüp anında Adalet Bakanlığı’na fakslanabilecek.


AVUKATLARLA 7 METRE MESAFEDEN KONUŞUYOR


İmralı Adası’nda yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan Abdullah Öcalan, geçen yıl nakledildiği yeni cezaevinde 2 veya 3 kişiden oluşan avukatlarıyla mesafesi 5 metreye ulaşan ayrı ayrı masalarda konuşuyordu. Avukatların, not tuttukları kalemi Öcalan’ın gözüne saplaması olasılığını dikkate alan bakanlık, açık görüşme yapılan bölümdeki mesafeyi yeni bir düzenleme ile 7 metreye çıkarttı. Bu uygulama ile Öcalan ve avukatlarının yüksek sesle konuşarak yaptıkları görüşme, bakanlık personeli tarafından teybe alınıp, ayrıca kalemle kağıtlara yazılıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24