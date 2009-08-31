Öcalan'ın komşuları belli oldu

İmralı adasına Öcalan’ın yanına gönderilecek mahkumların hukuki niteliği belli oldu. Adadaki inşaat da tamamlandı.



İmralı adasına Abdullah Öcalan’ın yanına gönderilecek mahkumların hukuki niteliği belli oldu. İmralı adasında bu amaçla yapılan inşaat da tamamlandı. Bursa’daki bir inşaat firması tarafından, 1940'lı yıllardan kalma adadaki binalar elden geçirildi, yeni koğuş ve lojmanlar yapıldı. İnşaatın bitmesiyle sayıları henüz netleşmeyen, ancak 7 ile 9 arasında olacağı belirtilen hükümlüler önümüzdeki günlerde aşamalı olarak İmralı’ya sevk edilecek.

İmralı Cezaevine gönderilecek hükümlülerin hukuki durumu da netleşti. Buna göre adaya gönderileceklerde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Kanun dikkate alınacak. Kanunun ilgili maddelerine göre İmralı’daki yüksek güvenlikli cezaevine gönderilecek hükümlülerim kriterleri şöyle olacak:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, İnsanlığa karşı suçlardan, Kasten öldürme suçlarından, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olanlar’’

Potansiyel arkadaşlar

Bu maddeler kapsamına giren hükümlüler arasında, İBDA/C lideri Salih İzzet Erdiş, El Kaide’nin yöneticisi Loui Sakka, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, İslami örgüt yöneticisi Metin Kaplan, DHKP/C’nin lider kadrosundan Ercan Kartal, gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca da yer alıyor. Ancak Ağca 18 Ocak 2010 tarihinde tahliye olacağı için İmralı’ya nakli uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Öcalan ve diğer mahkumlar ayrı bölümlerde kalacaklar. Cezaevi yönetimi tarafından belirlenecek süre içerisinde mahkumlar 'havalandırma' alanında bir araya gelebilecekler.

