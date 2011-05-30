Öcalan'ın kırmızı Mercedes'inin sırrı ortaya çıktı

T24- PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan, “Bir Savaşın Anatomisi-Kürdistan’da Askeri Çizgi” adlı kitabında 26 yıl önce önce gündeme gelen "diplomatik plakalı" kırmızı Mercedes'le Abdullah Öcalan ve PKK'lıların Şam'da rahat rahat dolaştığını ve silah taşıdığını anlattı.

Musa Kesler'in Milliyet'te yayımlanan (30 Mayıs 2011) haberi şöyle:







PKK’nın iki numaralı ismi Murat Karayılan’ın yazdığı kitap, Öcalan’ın 26 yıl önce kullandığı kırmızı Mercedes’in sırrını da ortaya çıkardı. Diplomatik plakalı araçla Şam’da rahat rahat dolaşan Öcalan ve ekibi, otomobili silah ve militan sevkiyatı için de kullanmış.

Sahte diplomat

“Bir Savaşın Anatomisi-Kürdistan’da Askeri Çizgi” adlı kitapta, PKK’nın kuruluşu, stratejileri ve bilinmeyenleri hakkında çarpıcı bilgiler yer alıyor. Karayılan kitabında Abdullah Öcalan’a tahsis edilen diplomatik plakalı araçtan nasıl yararlandıklarını şöyle anlatıyor:

“O zaman (1989) Şam’da legal kalıyorduk ama sınırda ve Kürdistan tarafında gizli çalışmak zorundaydık. Şam’da gerekli olduğunda Önderliğin de (Abdullah Öcalan) bindiği yabancı plakalı kırmızı Mercedes bir arabamız vardı. Plakası sarı renkliydi ve Suriye güvenlik güçleri plakasından dolayı elçilik veya yabancı resmi bir kurumun arabası sandıkları için bu arabayı yollarda durdurmuyordu.

Biz de resmiyet kazandırmak ve sorumlu bir kişiye aitmiş görüntüsünü verdirmek için genellikle bürokrat kıyafetli bir arkadaşı giydirip arka koltuğa oturturduk. Bir arkadaş da öne binerek, bir keleş silahını elinde tutarak koruma imajı veriyordu.

Böylece, arama noktalarına geldiğinde, polisler yabancı plakalı, korumalı aracı görünce, kimlik sormadan geçiriyorlardı. Biz bu biçimde arabadan çok yararlandık. Üç yıl boyunca arkadaşlarımızı sınıra kadar götürüp, sınırda çok gizli bir biçimde üslendirerek, Türkiye’ye takviye gönderiyorduk.”

‘Diplomatik sevkiyat’

Karayılan, arabanın hikayesine şöyle devam ediyor: “Lübnan’dan temin ettiğimiz silahlar, arabanın koltukları açılarak içine yerleştirmek suretiyle ulaştırılıyordu. Ama, BKC’yi(Ağır makineli silah) yerleştirmek zor oldu, koltuğa sığmıyordu. Bunun üzerine parçalara ayırarak yerleştirildi ve bu şekilde getirildi.

Bu Mercedes, aslında Avrupa’dan getirilmiş, bir yıllığına Suriye’de kullanma izni alınmıştı. Kullanma süresi geçtiği için, tamamen kaçak hale gelmişti. Böylece, üç yıl boyunca bu arabadan çok yararlandık. Sonra birgün Şam’da tesadüfen bir trafik polisi arabayı durdurdu. Ama, ne arabanın belgeleri ne de şoförün ehliyeti vardı. Polis de bu duruma çok şaşırdı. Bunun üzerine arabaya tamamen el konuldu.”