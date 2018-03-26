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Öcalan'ın kardeşi: PKK benden Apo'yu satmamı istedi

"Bu yüzden beni PKK'dan uzaklaştırdılar"

26 Mart 2018 12:52

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, “Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo’yu satmamı istedi ama kabul etmedim. Bunun üzerine PKK, Apo’yu sattı” dedi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Öcalan, şöyle devam etti:

“Abimin yakalanmasından 1 ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi. Benim de olduğum heyete, Apo’nun bir kenara atılması durumunda PKK’ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo’nun satılmasını kabul etmedim ve ‘Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı’ dedim.”

PKK’nın daha Öcalan'ı 'sattığını' öne süren kardeş Öcalan, “PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo’yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK’dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo’nun satılması üzerinden yürütülüyor.”

 

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