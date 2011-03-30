Öcalan'ın kardeşi: Ağabeyim kimseyi incitmedi

T24- Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da yaşayan kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyinin tek bir kurşun sıkmayıp, ömründe karınca bile incitmediğini iddia etti.











PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’da yandaşları Şanlıurfa’da gösteriye hazırlanıyor. Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da yaşayan kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyinin tek bir kurşun sıkmayıp, ömründe karınca bile incitmediğini iddia etti. Ağabeyinin İmralı Cezaevi’ndeki cezasının ev hapsine dönüştürülmesini istediklerini söyleyen Mehmet Öcalan, "Ağabeyim hayatı boyunca kimseyi incitmemiştir. Ağabeyim, bebek katili falan değildir. Biz ailesi olarak artık Abdullah Öcalan’ın denizin ortasında tutulmamasını, cezasının ev hapsine dönüştürülmesini istiyoruz. Ev hapsi uygulaması olursa Şanlıurfa’da devletin belirleyeceği güvenli bir yerde, yine devletin güvenliği altında tutulması şartıyla bu uygulamayı istiyoruz" dedi.

Mehmet öcalan, her yıl 4 Nisan’da Abdullah Öcalan için yapılan ve PKK yandaşı binlerce kişinin katıldığı doğum günü kutlaması için 130 haneli Halfeti’nin Ömerli Köyü’nde hazırlıklara başlandığını söyledi. Kardeş Mehmet Öcalan, "Ağabeyimin doğum günü için Urfa’ya gelenler bizim misafirlerimizdir. Biz de o gün misafirlerimizi köyümüzde ağırlayacağız. Önceki yıllarda köye izin verilmediği için güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl izin verildi ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bu yıl da ben gelen insanlara kefil olurum. Bunlar ne devlete, ne de köylülere zarar verir" diye konuştu.



Öcalan'a ev hapsi





Çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını İmralı Cezaevi’nde çeken Abdullah Öcalan’ın denizin ortasında kalmasından da yakınan Mehmet Öcalan, ağabeyinin cezasının güvenlik güçlerinin kontrolünde ev hapsine dönüştürülmesini istedi. Ömerli Köyü’ndeki fıstık tarlasını traktörle süren Mehmet Öcalan, Şanlıurfa’ya bin 150 kilometre uzaklıktaki İmralı cezaevinde bulunan ağabeyiyle 3 aydır görüşemediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ağabeyimin yanına her gittiğimizde sadece 30 dakikalık bir görüşme süresi veriliyor. Hem biz, hem de ağabeyimle birlikte adada kalan diğer 5 mahkumun aileleri yollarda perişan oluyoruz. Zaman zaman sudan bahanelerle bizleri görüştürülmüyorlar. Suçlu da olsa ağabeyimle görüşmek bizlerin yasal hakkıdır. Bütün cezaevlerinde açık görüş bir saattir. 12 yıldır gelip gidiyoruz ama son beş yıldır bizim görüşme süremiz 31 dakika bile olmadı. Bu demokratik değil ve insan haklarıyla bağdaşmıyor. Biz ağabeyim Apo’yu denizin ortasına götürün demedik. Şimdi bizim yasal hakkımız çiğneniyor. Abdullah Öcalan, Türkiye’nin birliği ve barışı için mücadele veriyor. Ağabeyimin Şanlıurfa’da devlet kontrolünde ev hapsi uygulamasından yararlandırılmasını istiyoruz. Öyle bir uygulama olursa bu Türkiye için ve Kürtler için bu aşamada hem uygundur, hem de doğrudur."



Abdullah Öcalan'sız barış sağlanmaz





Kürt sorununu Abdullah Öcalan’ın yaratmadığını aksine 200 yıllık bir sorun olduğunu da iddia eden Mehmet Öcalan, Türkiye’de akan kanın ağabeyinin birkaç metrekareye hapsedilmesi ile durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi. Mehmet Öcalan, şunları söyledi:

"Ağabeyim için Şanlıurfa’da güvenli bir binada yer bulunur. Onunla ilk önce en yakınları olan ailesi, arkadaşları, onun dışında da güvenlik yetkilileri gelip görüşsün. Onun kalacağın evin güvenliğini devlet sağlasın, biz onu sağlayamayız. Ağabeyim siyasi tutukludur. Onun adına çok isim takıldı. Ona bebek katili denildi. Ona yapılan bu yakıştırmaları kabul etmiyorum. Abdullah Öcalan’ın politik bir kişiliği vardır. Buradaki kanı durduracak en büyük ve etkili kişidir. Burada bir barış olacaksa Abdullah Öcalan’sız bir barış sağlanamaz."



"Eline silah almış değil"





Binlerce insanın katili olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan’ın masum olduğunu öne süren Mehmet Öcalan, bunun TBMM’de kurulacak Hakikatleri Araştırma Komisyonu tarafından araştırılmasını da istedi. Mehmet Öcalan şöyle devam etti:

"Biz bu komisyonun yapacağı araştırmadan sonra vereceği her karara razı olacağız. Ağabeyim oldukça ılımlı yapıya sahip birisidir. Ağabeyim ile aramızda 2 yaş fark var ve birlikte büyüdük. Buradayken veya bulunduğu yerde onunla ilgili bütün gelişmeleri takip etmek zorundaydık. Ağabeyime şimdiye kadar bebek katili diyorlardı. Bu çok acı bir şeydir. Ağabeyim şimdiye kadar bir karıncayı bile incitmemiştir, yolda gördüğünde üzerine basmamıştır. Ağabeyimin yürüttüğü politik ve siyasi bir mücadeledir. Abdullah, kesinlikle bebek katili değildir ve şimdiye kadar eline silah almamış, daha doğrusu tek kurşun sıkmamıştır. Ben buna çok eminim. Bundan sonra kimse acı gözyaşı dökmesin. Acıyı çeken bilir, koltuk üzerinde oturanlar acıyı bilmez."



"Ailesine bir kuruş vermedi"





Ağabeyi Abdullah Öcalan’ın kendi adına bir kuruş parasının olmadığını ileri süren Mehmet Öcalan, "Milyon dolarlık serveti bulunduğu söylenen ağabeyim, söylenenlerin aksine ailesine çevresine zerre kadar bir fayda sağlamamıştır. Eline çok para geçmiştir ama kendi adına hiç kullanmamıştır. Ailesine bir kuruş para vermemiştir" dedi.