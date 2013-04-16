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Öcalan'ın Kandil mektubu götürüldü

Abdullah Öcalan'ın Kandil'e yazdığı ikinci mektup, BDP'li heyet tarafından Kuzey Irak'a götürülüyor

16 Nisan 2013 20:46

Abdullah Öcalan’ın haftasonu görüştüğü BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e “bir kaç gün içerisinde ulaşacağını” söylediği, PKK ’nın sınır dışına çekilmesi için start verecek mektup, BDP’ye ulaştı.

Mektup, bugün Adalet Bakanlığı aracılığıyla MİT yetkilileri tarafından BDP’lilere teslim edildi.

Rıfat Başaran'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre, kapalı zarf içinde olduğu öğrenilen mektupta örgütün sınır dışına çekilmesiyle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. BDP, hiç vakit geçirmeden bir görevli ile mektubu Kandil’e gönderdi. Mektubun yarın Kandil’de KCK Yürütme Konseyi’ne sunulması bekleniyor. Mektubu götüren Sırrı Süreyya Önder'in şu sıralarda sınırdan geçtiği bildiriliyor.

 

Ardından hemen çekilme

 

Mektubun KCK Yürütme Konseyi’nde değerlendirilmesinin ardından, mektup kamuoyu ile paylaşılacak. Mektubun bir örneği ise örgütün Avrupa kanadına gönderilecek. Ardından hızlı bir şekilde geri çekilme için yapılan planlar hayata geçirilecek. Çekilmenin tamamlanmasının ardından çözümlün birinci aşaması da tamamlanmış olacak.

 

Öcalan'ın mesajı

 

Öcalan heyet ile gönderdiği mesajda, “Saygı değer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyeti ile devam etmektedir. Hem çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Gelinen aşamada daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı, birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla paylaşacağım. Bu itibarla demokratik çözüm sürecine katkı sunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, eşit, demokratik ve adil bir barışa olan inancımla herkesi selamlıyorum” demişti.

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