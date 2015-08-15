Öcalan'ın kamuoyuna mesaj vermesi konusunda İmralı’da bir pazarlık mı yapıldı?

Suruç katliamının ardından çözüm sürecinde çatışmasızlığın bozulmasıyla birlikte PKK’nın saldırıları ve Kandil’e yönelik operasyonlar sürerken kamuoyunda İmralı’nın neden devreye girmediği yönünde farklı tartışmalar yürütülüyor. HDP heyetinin İmralı’ya gitme talebine hükümet kanadı “silahlar gömülmeden İmralı ile bir görüşme yapılamayacağı” yanıtını vermesine karşın Abdullah Öcalan ile kamuoyuna mesaj vermesi konusunda İmralı’da bir pazarlık yürütüldüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, 20 Temmuz’dan sonra başlayan çatışma sürecinin arttığı Ağustos ayının başında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı avukatlar aracılığıyla Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’dan İmralı’da “aile görüşmesi yapılacağı” sebebiyle Gemlik’e gelmesini istedi. Yaklaşık 10 aydır İmralı’da görüşme yapmayan Mehmet Öcalan, ertesi gün sabah Şanlıurfa’dan Gemlik’e gitmek üzere yola çıktı. Ancak Mehmet Öcalan, havalimanı yolundayken gelen telefonla görüşmenin iptal edildiği iletildi.

‘Devlete sorun’

Kulislere yansıyan bilgiye göre, Öcalan’ın ailesi aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj vermesi konusunda İmralı’da bir pazarlık yapıldı. Ancak mesajın içeriği konusunda anlaşma sağlanamadığı için ziyaret iptal edildiği iddia edildi. Öcalan’ın böylece çatışmalar sürerken devlet heyetiyle görüşmeye devam ettiği ve kamuoyuna yapacağı açıklama konusunda uzlaşma sağlanamadığı mesajını da örtülü olarak duyurduğu kaydediliyor.

Mehmet Öcalan, ziyaretin neden iptal edildiği konusunda “Onu devlete soracaksınız. Neden iptal ettiklerini bilemiyoruz. Gerekçe belirtilmedi. İmralı’ya gitmek için hazırlık yaptık. Gitmek üzere yola çıktık, saat 09.00-10.00 dolayında görüşmenin iptal edildiği bilgisi geldi” diye konuştu.