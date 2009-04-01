Öcalan’ın kafasında iki kist

İmralı’da cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kafasında iki küçük kist olduğu ortaya çıktı.



Gazeteci Saygı Öztürk'ün “Apo Olayının Perde Arkası” adlı kitabında, Öcalan'ın sağlık raporları ve hastalıklarına ilişkin bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Serdar'ın imzasını taşıyan Öcalan'a ait sağlık raporunda, şu bilgiler yer aldı:



“Dahili yönden fiziki muayene bulguları normaldir. Tansiyon 110-70, nabız 72 ve ritmik. Genel cerrahi muayenesinde saçlı deride biri 2x2 cm, diğeri 1x0.5 cm ebatlarında üç adet dermoit kist belirlenmiştir. Diğer bulgular normaldir. Ortopedik muayenesinde fiziki bulgular normaldir. Nörolojik muayene bulguları normaldir. KBB muayenesinde daha önce bilaterol kanka rezeksiyonuna bağlı olarak hava yolu normalden biraz daha geniş bulunmuştur. Diğer bulgular normaldir.”



Doktoru milletvekiliydi



Kitapta, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da uzun süre yapan DSP Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan'ın Öcalan'ın doktorluğunu da yürüttüğü de belirtildi. Kitapta Pehlivan'ın, “Doktorları bazı konularda bana danışıyordu” sözlerine yer verildi.

Rahat oturamıyor



Saygı Öztürk'ün kitabında, Öcalan'ın daha önce Suriye'de iki kez sinüzit ameliyatı geçirdiği bilgisine de yer verildi. Öcalan'ın sürekli boğazındaki akıntıdan yakındığı belirtilen kitapta, “Öcalan'ın ikinci rahatsızlığı hemoroitiydi. Rahat oturamadığını söylüyordu. Muayenesi yapıldıktan sonra ilaçla tedavisi yapıldı. Daha çok oturmaktan dolayı bu rahatsızlığı oluşmuştu” bilgisi yer aldı.



“Sizi sağlık bakanı yapacağım’



Kitapta bir doktorun Öcalan'ın muayene etmesinin ardından yaptığı espri de şöyle anlatıldı: “Muayene uzun sürdü. Öcalan muayenesi bittikten sonra 'beni çok iyi muayene ettiniz. Beğendim. Sizi sağlık bakanı yapacağım' diye espri yaptı”



İç çamaşırına kimyasal analiz



Öcalan'ın iç çamaşırlarının kimyasal analizden geçirildiğini, yemeğinin önceden başkası tarafından tadıldığı anlatılan kitapta, Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk'ın ziyareti sırasında iç çamaşırlarının kimyasal analize tutulduğuna ilişkin verdiği bilgiye yer verildi.

