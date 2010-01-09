Öcalan'ın, İtalya'da ilk köşe yazısı yayınlandı

T24 - İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan, İtalya'da günlük yayınlanan, komünistlerin en önemli yayın organlarından Il Manifesto'da köşe yazmaya başladı.





Öcalan'ın bugün ilk köşe yazısı ‘Biz Kürtler için sadece barış' başlığı ile yayınlandı. Gazetenin tam sayfa yer verdiği Öcalan yazısına İtalya'ya olan özel ilgisini anlatarak şöyle başladı:

“İtalya benim için özel anlam taşıyan bir ülke. Bu sadece Kasım 1998'de Roma'da Kürt sorununa demokratik çözüm arandığı için değil aynı zamanda İtalyan tarihi ve özgürlük mücadeleleri karşısında yürütülenlere büyük bir saygı besliyorum.”



Uluslararası komplonun kendisini Roma'dan alarak İmralı Adası'na getirdiğini ama bu konu hakkında daha sonra konuşmak istediğini belirten bölücübaşı Abdullah Öcalan, Atina, Moskova ve Roma’ya olan 3 aylık yolculuğum ona çok şey öğrettiğini belirtti. Yazısına modern kapitalizmden bahsederek devam eden Öcalan, şöyle devam etti:





“Kürt halkıyla sadece kimliğimiz için savaşmadım varlığımız için savaştım. Bizim mücadelemiz, modern kapitalizmin baskıcılığına karşı insanlığın beşiği Mezopotamya’da “modern demokratik ruhö dediğimiz yeni alternatif bir yaratmak. Tüm dünya terörizm konusunda bir paranoya içinde, Türk devleti demokratik mücadele veren bizleri ‘terörist' diye etiketliyor, bu bizim için eski tanıdık bir propaganda. Bugüne kadar Türk Devleti'nin mantığı, Kürt halkının temel insan haklarını reddetti, bu otorite 20'nci yüzyılda Almanya ve İtalya'da görülen faşizmle eşittir. Türk Devleti halen politik, ekonomik ve kültürel anlamda Kürtlere karşı bir soykırım politikası üretmektedir. Kürt halkı buna karşı sert bir direnç gösteriyor. Bu milliyetçi şovenist ve faşist tutum kürt halkına karşı devam ederken, barış ve demokrasi için çözüm aramaya devam ediyorum.” Sadece Kürt halkının barış istediğini öne süren Öcalan makalesini şöyle sürdürdü:



“1993'ten beri gerçek önerilerde bulunarak, somut adımlar attım. Saldırılara karşın 1999'da tek taraflı aldığımız ateşkes kararımızı sürdürdük, gerillanın bölgeden çekilmesiyle ilgili Türkiye ve Kandil arasında Avrupa’dan sembolik barış grupları geldi, ben bu barış çabalarının sadece bir parçasıyım. 2009’da da silahlar tek taraflı sessiz kaldı ve gerilladan oluşan bir grup barış elçisi Kandil’den Türkiye’ye gitti Barış çabalarına sürdürme inancım dikkate alınmalı. Tüm bunlara rağmen Türk Devletinin tutumu değişmedi. Barış yönündeki süren çabalarımız küçümsenmemeli ve zayıflık gösterdiğimiz düşünülmemeli. Askerler halkımıza karşı operasyonlara devam ediyor. Tüm devlet kurumları hep bir ağızdan bu sorunun bitmesi için bağırdı. AKP hükümeti Avrupa’yı bu sorunu çözeceğine dair inandırıyor aslında hiçbir şey yapmıyor. Aynı hükümet Kürt çocukları hapse atmak için yasalar çıkardı ve sonunda Şırnak’ta 5 çocuk suçlu bulunarak, 305 yıl hapse mahkum edildi. Teşekkürler bu hükümete ki Demokratik Toplum Partisi’ni (DTP) yasakladı. Kürt halkı asla mücadeleyi bırakmayacak.”