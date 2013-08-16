Öcalan'ın 'İmralı'daki tutuklular değişsin' talebine Hükümet sıcak bakıyor

Abdullah Öcalan, “Çözüm Süreci’nde daha nitelikli tartışmalar yapabilmek ve görüş alışverişinde bulunabilmek” gerekçesiyle, yanındaki 5 hükümlünün gönderilip, yerlerine üst düzey 8 PKK’lının İmralı’ya gönderilmesini istedi.

Abdullah Öcalan, Çözüm Süreci kapsamında, diğer cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan üst düzey 8 PKK ve KCK’lının İmralı’ya getirilmesini istedi. BDP kulislerine yansıyan bilgilere göre Öcalan’ın bu isteminin gerekçesi; “Çözüm Süreci’nde daha nitelikli tartışmalar yapabilmek, görüş alış verişinde bulunabilmek.” Öcalan’ın, 2009’da yanına gelen 5 hükümlünün İmralı’dan gönderilmesini istediğini, bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Öcalan, bu 5 hükümlünün yerine, diğer cezaevlerinde kalan 8 hükümlünün İmralı’ya getirilmesi isteğini MİT aracılığıyla hükümete iletti. Hükümet de Öcalan’a “İstek uygulanabilir” mesajı yolladı. Hükümet, demokratikleşme paketine Öcalan ve PKK’dan gelecek tepkilere göre, bu 8 kişiyi Ada’ya göndermeye hazırlanıyor.

Çalışma odası

Öcalan’ın hükümetten ikinci isteği ise BDP aracılığıyla sürdürülen “İmralı- Kandil” diyaloğunun aydın, sanatçı ve siyasi aktörlerden oluşan özel bir heyete devredilmesi. BDP kaynakları, “Bu istek de hükümet tarafından kabul edilmişti. Ancak hâlâ uygulamaya konulmadı, bekliyoruz. Hükümetin önümüzdeki günlerde açıklamasını beklediğimiz demokratikleşme paketinin içeriği, tüm süreç gibi bu isteklerin yerine gelip gelmeyeceğini de belirleyecek” dediler. Öcalan’ın hükümetten istekleri arasında, “odasının değiştirilmesi” de bulunuyor. Bu istekte öne çıkan ayrıntı ise yatakhane olarak kullanılan odaya ek olarak, buraya açılan özel bir çalışma odasının olması. Öcalan’ın bu isteği doğrultusunda İmralı’da özel düzenleme yapıldı. Oda, kısa sürede Öcalan’ın kullanımına açılacak.

BDP'den miting

BDP de önceki günkü MYK toplantısında, Çözüm Süreci’nin sürdürülmesi ve Öcalan’ın isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Hükümet adım at” sloganıyla mitingler düzenleme kararı aldı. MYK kararına göre Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van’da merkezi mitingler düzenlenecek.