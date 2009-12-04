Öcalan'ın İmralı'daki odasının ilk görüntüleri

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Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki yeni cezaevindeki odasının eski kaldığı yerden sadece 0.17 metrekare daha küçük olduğunu açıklayan Adalet Bakanlığı, bunun kanıtı olan 9 ayrı cezaevi fotoğrafını basına dağıttı. Fotoğraflarda, Öcalan’ın kaldığı odanın eski odasına oranla daha küçük gözükmesi dikkati çekti.



Ancak fotoğraflar, odanın büyüklüğünün, Türkiye genelindeki F Tipi cezaevlerinin tek kişilik odalarıyla neredeyse birebir aynı olduğunu da ortaya koydu. Yeni odanın eski odadan yarı yarıya küçük olduğunu öne süren Öcalan’ın avukatları ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yeni başvuru yapmayı kararlaştırırken, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) de “İmralı’ya heyet gönderme” çağrısında bulundu.





Standart pencere ve oda



Adalet Bakanlığı’nın dağıttığı fotoğrafların dördünde, Öcalan’ın yeni odasının bir benzerinin farklı açılardan çekilmiş görüntüleri yer aldı. Bakanlık yaptığı açıklamada, yeni odanın büyüklüğünün 11.81 metrekare olduğunu, 11.98 metrekare büyüklüğündeki eski odadan sadece 0.17 metrekare daha küçük olduğu bilgisini tekrarladı. Diğer beş fotoğrafta ise Öcalan’ın odasının açıldığı 24 metrekarelik havalandırma bölümü ile masa tenisi oynanabilecek 34 metrekarelik spor salonu, 20 metrekarelik hobi ve sohbet odası, 20 metrekarelik dershane ve avukat görüşünün yapıldığı yerin görüntüleri yer aldı.



Ancak bakanlığın dağıttığı fotoğraflar bir yandan da tartışmaları alevlendirdi. Görüntülerde, odanın arka kısmında yer alan duşakabin ve tuvalet yer almadı. Odanın yatak, dolap ve masanın bulunduğu bölümünün büyüklüğünün yaklaşık 7 - 8 metrekare olduğu yorumu yapıldı.





Avukatlar AİHM yolunda



Tuvalet ve duşakabin bölümüyle birlikte düşünüldüğünde, odanın büyüklüğünün bakanlığın açıkladığı genişlikte olacağı gözlendi. Ancak fotoğraflar, Öcalan’ın yaşam alanının öncekine göre daha küçük olduğu yorumlarına yol açtı. Öcalan ise AİHM’ye daha önce tecrit edildiği iddiasıyla açtığı davaya ek bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Öcalan’ın yeni başvurusunda, eskisinden daha kötü yaşam koşullarına sahip olduğunu belirteceği, diğer mahkûmların yararlandığı haklardan yararlanmadığından yakınacağı öğrenildi.





Öcalan'a yeni imkân



F Tipi cezaevleri model alınarak yapılan yeni cezaevine taşınmasıyla, Öcalan bugüne kadar sahip olduğu ancak kullanamadığı bazı hakları kullanabilecek. F Tipi cezaevlerinde kalan diğer mahkûmlar gibi spor tesislerinden, dershaneden, sohbet ve hobi odasından yararlanma hakkı bulunan Öcalan, 10 yıldır tutulduğu binada bu tip mekânlar yapılmadığı için haklarını kullanamadı. Öcalan, İmralı’ya yeni mahkum nakli ile başka mahkûmlarla da bir araya gelebilecek. Disiplin cezası kalkarsa masa tenisi de oynayabilecek.





Öcalan gibi kaç kişi var?



Bakanlığın açıklamasında, İmralı Cezaevi’nde 24 metrekare büyüklüğünde ayrı havalandırma alanlarına sahip 6 tek kişilik oda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, ortak havalandırma alanına sahip 3 ayrı odanın daha bulunduğu belirtildi. Tüm odaların büyüklüğünün, toplam 4 bin 284 hükümlü ve tutuklunun kaldığı diğer 13 F Tipi cezaeviyle aynı olduğu kaydedildi.





Havalandırma büyüdü



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, Türkiye genelindeki 13 adet F Tipi cezaevinin özellikleri konusunda bilgiler yer alıyor. Sincan 1 no’lu F tipindeki oda büyüklüğü 3 kişilik odalar için 25 metrekare alt ve 25 metrekare üst olmak üzere toplam 50 metrekare, tek kişilik odalar için 10 metrekare olarak açıklanıyor. Tek kişilik odaların havalandırmasının ise Öcalan’ın havalandırmasından daha büyük (42 ila 50 metrekare arasında) olduğu belirtiliyor. Sincan 2 no’lu F Tipi cezaevinde de oda ve havalandırma büyüklükleri aynı. Bu cezaevinde, her odada merkezi TV bulunduğu kaydediliyor.





Temiz hava alamıyorum



Yeni cezaevi koşulları ile ilgili şikâyetlerini sürdüren Öcalan, hücresinden sonra havalandırmasını da beğenmedi. Havalandırma duvarlarının yüksek olmasından yakınan Öcalan, yüzde 25 hava aldığını öne sürerek “Burada temiz hava alamıyorum. Hava yukarıdan gidip geliyor, burada beş metrelik bir kuyunun dibinde gibiyim” dedi. Avukatları ile haftalık görüşmesini yapan Öcalan “Uyuyamıyorum. En ufak bir seste açılmasında uyanıyorum. Bu koşullara, sağlığım da psikolojik durumum da daha fazla elvermeyecektir. Bir de boğazım kuruyor” ifadelerini kullandı. DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, Adalet Bakanlığı’nın dağıttığı görüntüler konusunda, “gösterdikleri fotoğrafın ne malum Öcalan’ın kaldığı odanın fotoğrafı olduğu” dedi.





Öcalan 2007’de bu şartlarda yaşıyordu



Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin Abdullah Öcalan yakalandıktan 2 hafta sonra, 27 Şubat-3 Mart 1999 tarihleri arasında Öcalan’ın tutukluluk şartlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeye yer verdiği raporunda Öcalan’ın hücresinin “gözaltı için gerekli şartları yüksek standartta karşılayan, 13 metrekareyle iyi bir büyüklükte, yeterli ışık alan, doğal ışığın da eriştiği, hepsi çok iyi kalitede yatak, komodin, masa, sandalye, duş, tuvalet, lavabo, ısıtmalı klima sistemine sahip olduğunu” belirtmişti.