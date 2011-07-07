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Öcalan'ın İmralı Günleri'ne keyfi toplatma

Gazeteci-yazar Cengiz Kapmaz’ın İthaki Yayınları’ndan çıkan Öcalan’ın İmralı Günleri kitabına karar olmamasına rağmen toplatılıyor

07 Temmuz 2011 03:00

T24- Gazeteci-yazar Cengiz Kapmaz’ın İthaki Yayınları’ndan çıkan Öcalan’ın İmralı Günleri isimli çalışmasına, yayınevi ya da yazara hiçbir hukuki bildirimde bulunulmadığı, kitap hakkında toplatma ya da başka bir karar bulunmadığı halde polis tarafından kitabevlerinde el konulduğu belirtildi.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, durum, geçtiğimiz ay İstiklal Caddesi’nde bulunan İnsan Kitabevi’ini 'ziyaret' eden emniyet güçlerinin, herhangi bir belge göstermeden kitabın kaldırılmasını istemesi üzerine ortaya çıktı. Kitabevine toplatma kararı olan kitaplarla ilgili bir tutanak gösterildi ancak bu kitaplar arasında Cengiz Kapmaz’ın çalışması yer almıyordu.

23 Haziran günü ise Iğdır’da bulunan Serhat Kitap Kırtasiye’den K.Maraş Sulh Ceza Mahkemesi’nin bir kararı gösterilerek kitabevinde bulunan kitaplara el konuldu. Bunun üzerine İthaki Yayınları yetkilileri, Emniyet’den tutanağın bir kopyasını istediler. Kitapevindeki kitaplara el konulmasına “gerekçe” gösterilen K.Maraş Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karar, tamamen başka bir olayla ilgili çıktı. Gümrükte polis tarafından ele geçirilen ve aralarında Kapmaz’ın çalışmasının da bulunduğu 15 adet kitaba el konulmasına ilişkin yerel bir karar. Yani kitabın yayınevini, yazarını ve kitabı satan kitapevlerini ilgilendiren bir karar değil!

Bu yılın Ocak ayında piyasaya sürülen kitapla ilgili ise bugüne kadar ne yazarına, ne yayınevine bir mahkeme celbi, toplatma kararı ya da başka herhangi bir resmi bildirimde bulunulmamış. Bu nedenle bı uygulama tamamen yasal olan bir kitabın satışının ve okunmasının fiilen engellenmesi anlamına geliyor.

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