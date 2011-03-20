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Öcalan'ın hedefinde Şivan Perver var!

Abdullah Öcalan'dan Şivan Perver'e suçlama: Uluslararası güçler tarafından kullanılıyor.

20 Mart 2011 02:00

T24 - Abdullah Öcalan'dan Şivan Perver'e suçlama: Uluslararası güçler tarafından kullanılıyor.

Abdullah Öcalan’ın avukatları ile 11 Mart’ta görüşemesinden tartışılacak notlar çıktı. PKK’ya yönelik sert eleştirileri nedeniyle tehdit edildiği gerekçesiyle Avrupa’da polis tarafından korumaya alınan ve Türkiye’ye gelmesi için hükümet tarafından uzun bir süredir iknaya çalışılan Kürtlerin ünlü ozanı Şivan Perwer’e ağır yanıt veren Öcalan’dan, Şivan’ın uzun yıllardır uluslararası güçler tarafından kullanıldığını öne sürdü.


Topyekün savaş çıkar

İmralı’da devlet görevlileri ile görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Öcalan, “Uzlaşırsak umut var diyeceğim; olmazsa ben yokum diyeceğim. İşte KCK mi devreye girer, başka bir şey falan mı devreye girer bilemem. Çözüm gelişmezse topyekün savaş gelişir, topyekün savaşa karşı topyekün savunma yaparlar” ifadelerini kullandı.

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