Öcalan'ın doğum gününü kutlayanlara gözaltı

T24 - Şanlıurfa merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamalarına katılan 15 kişi gözaltına alındı.



Halfeti'de 4 Nisan'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen kutlamaların kamera kayıtlarını inceleyen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, etkinliklere katılan bazı kişilerin örgütün propagandasını yaptığını belirledi.



Bunun üzerine Şanlıurfa ve ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, aralarında BDP Diyarbakır İl yöneticisi ile Tutuklu Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) adına düzenleme komitesinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.





