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Halfeti, Öcalan'ın doğum gününe hazırlanıyor

Abdullah Öcalan'ın 64'üncü doğum günü etkinlikleri çerçevesinde Halfeti ilçe merkezinde festival alanı kuruldu

03 Nisan 2013 18:28

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Ömerli Köyü'nde Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle etkinlikler başladı. Binlerce kişi, özel ve toplu taşıma araçlarıyla Halfeti'ye gelmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Ömerli Köyü'nde bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek olan Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle etkinlikler başladı. Öcalan'ın yarın yapılacak 64'üncü doğum günü etkinliğine katılmak isteyen binlerce kişi, özel ve toplu taşıma araçlarıyla Halfeti'ye gelmeye başladı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen doğum günü etkinliğine katılmak üzere otobüs, minibüs ve otomobillerle yurdun değişik illerinden çok sayıda kişi Halfeti'ye gelmeye başladı. Halfeti ilçe merkezinde kurulan boş alanda toplanan kalabalık, PKK ve Öcalan'ın posterlerini taşırken, zaman zaman Öcalan lehine slogan attı.

Halfeti'de yapılan kutlamada görev alan güvenlik güçleri ise kalabalığın toplandığı alana yakın noktadaki bir okul bahçesinde konuşlandırıldı.

Gün boyu gelişlerin devam edeceği bildirilirken, aralarında BDP'li milletvekili ve parti yöneticilerinin de bulunduğu kalabalığın yarın Öcalan'ın doğum yeri olan Ömerli Köyü'ne gideceği belirtildi.

 

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