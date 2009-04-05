Öcalan'ın doğum günü çatışmaya döndü

2 ölü 7 yaralı var

Hastane önünde gerginlik

Milletvekiline tazyikli su

Milletvekilleri vali ile görüştü

Dün toplanmaya başladılar

Ev ve işyerlerini taşladılar

Öcalan’ın 60’ıncı doğum gününü kutlamak için, doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi’ne bağlı Ömerli Köyü’ne gitmek isteyen, aralarında DTP’li milletvekilleri ile belediye başkanlarının da bulunduğu 5 bin kişinin öne 20 kilometre kala kesildi ve köye gidişlerine izin verilmedi. Kalabalıktan ayrılıp tepeye çıkan yaklaşık 500 kişi, güvenlik önlemi alan jandarma ve polise taş ve molotofkokteyli atarak saldırdı. Güvenlik güçleri, kalabalığı tazyikli su ve biber gazı sıkarak durdurdu. DTP Milletvekili Ayla Akat Ata da tazyikli su sıkılan grup arasında kalınca tepki gösterdi.Türkiye’nin çeşitli kentlerinden dün Halfeti İlçesi'nin Onbirnisan Beldesi girişindeki boş alana gelen ve burada kurulan çadırlarda geceleyen PKK sempatizanları, bugün aralarına DTP milletvekilleri İbrahim Binici, Ayla Akat Ata, Gülten Kışanak ve DTP’li bölge belediye başkanlarının da katılımıyla, Öcalan’ın 60’ıncı doğum günün kutlamak için Halfeti İlçesi’ne bağlı Ömerli Köyü’ne doğru araçlarla hareket etti.Kalabalık, Ömerli Köyü’ne 20 kilometre kala, geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Saat 12.00 sıralarında araçlardan inen kalabalık, yaya olarak köye gitmek için yürümek isteyince engellendi. Kalabalık arasından ayrılan 500 kişilik grup, tepelik bölgelere çıkarak buradan asker ve polislerin üzerine taş ve molotofkokteyli attı. Güvenlik güçleri de tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek, bir çoğunun yüzü bezle kapalı olan gruba müdahale etti. Kalabalık sık sık Türkçe ve Kürtçe olarak PKK ve Öcalan lehine slogan attı.Gösteriler sırasında atılan taşlarla başından yaralanan ve Suruç İlçesi'nden Halfeti'ye geldiği anlaşılan 27 yaşındaki Mustafa Dağ adlı bir kişi kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gösterilerde Masum Karaoğlan da hayatını kaybetti.Olaylarda 20 yaşındaki Ramazan Kurnaz'ın da ağır yaralandığı bildirildi.Mustafa Dağ'ın cenazesinin bulunduğu Birecik Devlet Hastanesi önünde toplanan 300 kişi polisle çatıştı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.Güvenlik bölgesinde bekletilen ve aralarında DTP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da bulunduğu 150 kişilik grup yürümek isteyince, polis panzerle üzerlerine tazyikli su sıktı. Milletvekili de tazyikli su altında kalınca sırılsıklam oldu.Biber gazından da gözleri etkilenen Ayla Akat Ata tepki gösterdi, güvenlik güçleri, bir süre daha su sıkmaya devam etti. Bu arada zaman zaman polise taş atan tepelikteki kalabalık, yere yan yana oturup Apo ve PKK yazısı oluşturdu.Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ata Kalkan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Şükrü Cumhur, İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar da güvenlik bölgesinde olayların kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmaları koordine etti.Göstericiler arasında bulunan DTP'li milletvekilleri daha sonra saat 14.00 sıralarında Vali Yusuf Yavaşcan ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ata Kalkan ile bir süre görüştüler.Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayan milletvekillerinden İbrahim Binici, megafonla taş atan göstericileri durdurmak için Türkçe ve Kürtçe anonslar yaptı. Ancak göstericiler eylemlerini sürdürdü.3 Nisan 2009 salı sabahı erken saatlerden itibaren aralarında Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da bulunduğu binlerce kişi, Onbirnisan Beldesi girişinde bulunan açık araziye toplandı. Burada, daha önce kurulan çadırlarda dinlenen ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip, alana yeni gelen diğer kişileri Öcalan ve PKK sloganları ile karşıladılar. Öcalan posterlerinin açan, Türkçe ve Kürtçe slogan atan grubun bulunduğu beldeye Diyarbakır'dan takviye asker ve polis getirildi.Kürtçe müzik eşliğinde eğlenen kalabalığın üzerinden öğle saatlerinde Diyarbakır'dan gelen ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ata Kalkan'ın içinde bulunduğu helikopter alçak uçuş yaptı. Kalabalığın tepkisine neden olan helikopter daha sonra farklı bir yöne hareket etti. DTP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Kürtçe seslendiği kalabalık, geceyi çadırlarda geçirdi. Geçen yıllarda Öcalan'ın doğum yeri olan Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne girişlere izin verilmiyordu.Halfeti'de çıkan gösterilerde ölen 2 kişinin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından DTP'li Suruç Belediyesi'ne ait ambulansla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Cenazelerin alınması sırasında hastane önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, Kürtçe ve Türkçe olarak terör örgütü PKK ile bölücübaşı Öcalan lehine sloganlar attı. Kalabalık daha sonra hastanenin bulunduğu Rıhtım Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Bu sırada grupta bulunanlar, çevredeki işyeri ve evler ile sokak lambalarını taşlamaya başladı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler, ara sokaklara kaçarak dağıldı.Gösterilerde ölen Mustafa Dağ'ın Suruç'a bağlı Karahöyük Köyü'nde, Mahsun Karaoğlan ise Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde yarın toprağa verileceği bildirildi.