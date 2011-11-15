Öcalan’ın bugüne kadar görülmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı

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Öcalan'ın Suriye günleri - FOTO GALERİ



İtalya-Rusya seferi

29 sonra gözleri bantlı

Haber Türk'ün haberine göre, 33 gün boyunca Moskova yakınlarında Rus Milletvekili Mitrapano’nun tahsis ettiği bir evde kalan Öcalan, Rus Hükümeti’nin baskıları sonucu aynı pasaport ile 12 Aralık 1998 günü İtalya’nın Roma şehrine geçmişti. Bu kez de İtalyan hükümetinin baskısıyla karşı karşıya kalan Öcalan 16 Ocak 1999’da kendisine eşlik eden PKK’nın Avrupa sorumlularından Ahmet Yaman ile birlikte yeniden Rusya’ya geçmişti. Öcalan, 29 Ocak 1999’da Atina’ya, 31 Ocak-1 Şubat 1999 tarihlerinde ise önce Belarus-Minsk Havaalanı’na indi. Ardından Atina’ya geri döndü. Aynı gün ise Korfu Adası’na götürülüp, Atina’ya geri getirildi. Öcalan’ın kaçış trafiğindeki son durak ise 2 Şubat 1999 günü Kenya’nın başkenti Nairobi oldu. Yerleştiği Yunanistan Büyükelçiliği’nden 15 Şubat 1999 günü dışarı çıktı ve Nairobi’de Türk güvenlik kuvvetlerinin operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Öcalan’ın bu kaçış trafiğinde pek çok fotoğrafı objektiflere takıldı. Bunlar zaman zaman basın yayın kuruluşlarında yayınlandı ancak kaçak olarak bindiği uçaklardan birinde çekilen fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Öcalan’ı uçak içinde görüntüleyen makinenin attığı tarih 16 Ocak 1999. Yani Abdullah Sarıkurt adına düzenlenen sahte pasaportla İtalya’dan Rusya’ya ikinci kez gidişi. Öcalan cam kenarında oturuyor. Yüz ifadesinden kendisine eşlik edenlerle neşeli sohbet içinde olduğu anlaşılıyor. Kravatlı, tıraşlı ve takımelbisesi ile diplomatik bir seyahat havası sergiliyor. Uçakta servis edilen yemeğini ise şarap eşliğinde yiyor.Abdullah Öcalan uçaktaki fotoğrafından 29 gün sonra bu kez çok daha farklı biçimde objektiflere yansıdı. 15 Şubat 1999’da farklı bir uçakta, yüzleri maskeli Türk subaylarının arasında tarihe not düşen bir fotoğraftı. Öcalan bu fotoğrafta gözleri bantlı idi.