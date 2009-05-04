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Öcalan'ın başından alınan bezeler temiz çıktı

04 Mayıs 2009 19:07

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çektiği İmralı Adası'nda geçen ay geçirdiği küçük operasyonla başındaki bezeler alınan bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın, başında bulunan dikişlerin de alındığı açıklandı. Avukatı, alınan parçanın iyi huylu olduğunu söyledi.

Kenya'da 1999 yılında yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öcalan'ın başındaki 3 beze, lokal aneztesi ile alındı. Öcalan'ın avukatı Ömer Güneş, müvekkilinin alınan bezelerden dolayı başında bulunan dikişlerin geçtiğimiz günlerde çıkartıldığını söyledi. Avukat Güneş bir soru üzerine, bezelerin saç altında olduğu için kendisine estetik yapılmadığını belirtti.

Müvekkilerinin solunum yolundaki rahatsızlığın yanı sıra 8 aydan bu yana prostat tedavisi gördüğünü belirten Ömer Güneş, hava koşullarının iyi olması halinde her hafta çarşamba günü açık görüşme yaptıklarını bildirdi.

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