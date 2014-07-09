Öcalan'ın basılmayan kitabından: İçimizde bini aşkın hain vardı

PKK lideri Abdullah Öcalan, “Kürdistan Devrim Manifestosu Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü” başlıklı kitabında, “İçimizde bini aşkın hain vardı” ifadelerine yer verdi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Anayasa Mahkemesi’nin; basılmadan toplatıldığı için “Düşünce özgürlüğüne müdahale edildi” kararına konu olan “Kürdistan Devrim Manifestosu Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü” başlıklı kitabında PKK’nın hem geçmişine hem de yönetim kadrosuna eleştiriler yer alıyor.

Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, kitapta Öcalan, “İçimizde bini aşkın hain vardı” diyor. PKK’nın son 20 yılına yönelik çarpıcı eleştirilerin de bulunduğu kitapta Öcalan, örgütün tarihini anlattığı bölümde PKK içindeki bazı yöneticilerin yaptıklarını “çetecilik”, “kontrgerillaya taş çıkartan uygulamalar”, “Savaş ağalığı”, “şarlatanlar”, “hainler” gibi ifadelerle eleştiriyor.

Örgüt içinde bir dönem “sağ sapma” yaşandığını ifade eden Öcalan bazı örgüt yöneticilerinin de “büyük bir tahribat yarattığını” anlatıyor. İşte o kitaptan çarpıcı bir bölüm: “Beni bile kontrol altına almak, bu da olmazsa tasfiye etmek için akla hayale gelmeyecek planlar peşinde koştular. PKK’yı ele geçirip ne yapacaklardı? Tasfiyeyi tamamlayıp ellerine geçirdikleriyle, birer kadını veya erkeği kollarına takıp Güney Kürdistan (Irak Kürdistan Bölgesi) yönetimine veya İran devletine sığınacaklar, o da yetmezse kapağı Avrupa’ya atıp hayal hanelerindeki en aşağılık yaşam güdülerini tatmin edeceklerdi.”

‘İşkenceli sorgulamalar’

“Gerilla savaşını geliştirebilecek, dürüst komuta adaylarını arkadan vuracak kadar alçaklaştılar. Özellikle Dörtlü Çete (Şemdin Sakık-Zeki-, Şahin Baliç -Topal Metin-, Halil Kaya -Kör Cemal ve Cemil Işık -Hogır-) bu konuda uzman kesildi. Çetenin elebaşları ‘Ajanları tespit ediyoruz’ adı altında yaptırdıkları işkenceli sorgulamalarda büyük ihtimalle yüzlerce dürüst yoldaşın katledilmesine yol açtılar.”