Öcalan’ın avukatlarının telefonla görüşme başvurusuna da ret

Yaklaşık 5 yıldır PKK lideri Abdulah Öcalan ile görüştürülmeyen avukatların, ilk kez yaptığı telefon ile görüşme başvurusu da reddedildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Temmuz 2011’den bu yana, avukatlarıyla, 5 Nisan 2015’ten bu yana da İmralı Heyeti’yle görüştürülmüyor.

Öcalan’ın avukatlarının bağlı bulunduğu Asrın Hukuk Bürosu, bu kez, PKK lideri ile telefonla görüşmek için İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak talebe, Öcalan’ın telefon görüşme hakkı konusunda “kısıtlılık kararı” olduğu belirtilerek ret yanıtı verildi.

Avukatların müvekkilleriyle görüşmek için en son 5 Nisan’da yaptığı başvuru da “gemi bozuk” denilerek geri çevrilmişti.