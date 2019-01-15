Öcalan'ın avukatlarından İmralı başvurusu

Abdullah Öcalan’ın avukatları, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın, avukatları İbrahim Bilmez, Cengiz Çiçek ve Muhdi Öztüzün, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 781. kez başvuru yaptı.

Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan geçen günlerde İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Öcalan, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatları, 11 Eylül 2016’dan bu yana da ailesiyle görüştürülmüyordu. Son görüşmeyi yine dün ziyaretine giden kardeşi Mehmet Öcalan yapmıştı.

