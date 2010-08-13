Öcalan'ın avukatlarına özel tekne!

T24- İmralı Adası ile deniz yolu ulaşımını sağlayan iki gemideki arıza nedeniyle müvekkilleri bölücübaşı Abdullah Öcalan ile haftalık görüşmelerini yapamayan avukatları için Adalet Bakanlığı tekne kiraladı.





Radikal gazetesinin haberine göre, ulaşım sorunun çözülmesi üzerine 28 Temmuz’dan beri adaya gidemeyen Öcalan’ın iki avukatı, bu sabah Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti.





Kenya’da yakaladıktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın savunmasını üstlenen avukatları İbrahim Bilmez ile Mehdi Öztüzün, geçen Çarşamba günü Tuzla Kosteri ve İmralı 9 motorunun arızalı olması nedeniyle İmralı Adası’na gidememişlerdi.





Adalet Bakanlığı’nın özel bir tekne kiralaması üzerine ulaşım sorunu çözüldü ve bu sabah iki avukat İmralı’ya gitmek üzere Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne geldi. Avukatlar Gemlik Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket ettiler.





Abdullah Öcalan haftanın çarşamba günleri avukatlarıyla, her ayın ikinci ve dördüncü pazartesi günü ise cezaevi arkadaşlarıyla birlikte yakınlarıyla görüş yapabiliyor. Öcalan avukatlarıyla en son görüşmesini 28 Temmuz’da yapmıştı.

