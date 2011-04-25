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ÖCALAN'IN AVUKATLARINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ GEMLİK (A.A)

25 Nisan 2011 12:58

-ÖCALAN'IN AVUKATLARINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ GEMLİK (A.A) - 25.04.2011 - Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, hava muhalefeti nedeniyle İmralı Adası'na gidemedi. Sabah erken saatlerde İmralı Adası'na gitmek üzere Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Jandarma Komutanlığına gelen avukatlar eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ile Ömer Güneş, Şaziye Önder ve Muharrem Şahin, bir süre otomobilde bekledi. Bu sırada jandarma ekibi, avukatların nüfus cüzdanlarını alarak kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından aracın yanına giden bir yetkili, avukatlara, hava muhalefeti nedeniyle İmralı Adası'na gidemeyeceklerini bildirdi. Avukatlardan Tuğluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle gidemediklerini belirterek, ''Öğleden sonra sıkıntı olacağını söylediler, bu yüzden gidemedik. Çarşamba gününe kaldı. Çarşamba günü gideceğiz'' diye konuştu. Gazetecilerin ''Görüşmede ne konuşacaktınız?'' sorusu üzerine Tuğluk, ''Bu konuda konuşmak istemiyorum'' dedi. Avukatlar, geldikleri araçla İstanbul'a gitti.

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