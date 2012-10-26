Öcalan'ın avukatları ve ailesi: Görüşme talebine yanıt bekliyoruz

PKK’lı tutuklu ve hükümlülerin sürdürdüğü açlık grevinde kritik eşiğe girilirken sorunun çözümünde gözlerin çevrildiği Abdullah Öcalan’ın, avukatları ve ailesiyle görüşmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in önceki gün Sincan Cezaevi’nde açlık grevi yapan mahkûmları ziyaret etmesinin ardından Abdullah Öcalan’la görüşme umudu belirdi. Ailesinin ve avukatlarının Abdullah Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmasının ardından dün “İmralı’da görüşme yapılacağı” iddia edildi. İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşeceği ileri sürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Emin Aktar, iddiaları yalanladı. Aktar, “Böyle bir görüşme olmadı. Ben Diyarbakır’dayım. Görüşme talebimize olumlu yanıt verilmesini bekliyoruz” dedi.

Kardeşi haber bekliyor

Görüşme talebine ilişkin kendisine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını ifade eden Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise şunları söyledi: “Eğer ölümler başlarsa çok daha kötü olacak. Ölümler başlamadan herkesin bu sürece katkı sağlaması lazım. Abdullah Öcalan, Kürtler ile Türkler arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bu köprü yıkılırsa Türkiye zarar görür ve bu kimseye fayda getirmez.” (Dicle Baştürk, Bahar Kılıçgedik / Taraf)