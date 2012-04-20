T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'ın avukatları: Görüşmeler 12 yıl sonra mı suç oldu?

Abdullah Öcalan'ın avukatları 12 yıldır devlet gözetiminde yapılan görüşmelerin suç unsuru haline gelmesinin siyasi bir karar olduğu görüşünde

20 Nisan 2012 11:32

Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Özcan Kılıç, Öcalan'la görüşme izni verilmemesi konusunda "Yıllardır avukatlık mesleği yapan insanlar burada sanık oluyor. Neden 12 yıl boyunca beklendi de, şimdi suç oldu” diye sordu.

KCK soruşturması kapsamında avukatlara ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından gözler Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına çevrildi. Davadaki bazı sanıkların kurucusu olduğu Asrın Hukuk Bürosu için iddianamede, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’na bağlı “KCK Önderlik Komitesi” bünyesinde faaliyet gösteren örgütsel yapı içerisinde yer aldığı ve sanık avukatların örgütsel faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek avukatların bilgileri hafızasında tutabilme yeteneğine göre seçildiğinin belirtildiği iddianamede, görüşmelerin ardından avukatların notlar doğrultusunda birçok eylemin gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Konuya ilişkin Taraf ‘a konuşan Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özcan Kılıç, 12 yıldır devlet gözetiminde yapılan görüşmelerin suç unsuru haline gelmesinin siyasi konjöktür ile ilgisi olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"12 yıldır yapılan görüşmelerde sadece avukat görüşmeleri yok, devlet ile yapılmış yüzlerce görüşme var. Fakat bunlar dosyaya konmamış. İşin bir ucunda devlet de var ama iddianameye alınan görüşmeler de bunları göremiyoruz. Savcı bugün bu faaliyetlere genel şemadan bakıyorum diyerek, iddianamede örgüt yapılanması olduğunu anlatıyor. Bir hukukçu olarak iddianamenin ciddi bir dayanağının olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır avukatlık mesleği yapan insanlar burada sanık oluyor. Neden 12 yıl boyunca beklendi de, şimdi suç oldu” diye sordu.

Avukat Ercan Kanar da İmralı’da yapılan görüşmelerin Adalet Bakanlığı.ndan gelen bir yetkilinin ses ve görüntü kayıtları eşliğinde görüşmelerin yapıldığını hatırlattı. Devlet gözetiminde yapılan bu görüşmelerin yıllar sonra suç haline gelmesini hukuka aykırı olduğunu söyleyen Kanar, görüşmeler sonrası alınan kayıtların teker teker incelendiğini ve notlar alındığını belirtti. Davanın siyasi saikler ile açılmış bir dava olduğunu savunan Kanar, davanın hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Kanar, avukatların aynı suçlardan daha önce yargılandığını, aynı suçtan iki kere yargılama yapılamayacağına dikkat çekti.

ETİKETLER

Abdullah ÖcalanPKKÖzcan Kılıç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24