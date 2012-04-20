Öcalan'ın avukatları: Görüşmeler 12 yıl sonra mı suç oldu?

Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Özcan Kılıç, Öcalan'la görüşme izni verilmemesi konusunda "Yıllardır avukatlık mesleği yapan insanlar burada sanık oluyor. Neden 12 yıl boyunca beklendi de, şimdi suç oldu” diye sordu.

KCK soruşturması kapsamında avukatlara ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından gözler Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına çevrildi. Davadaki bazı sanıkların kurucusu olduğu Asrın Hukuk Bürosu için iddianamede, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’na bağlı “KCK Önderlik Komitesi” bünyesinde faaliyet gösteren örgütsel yapı içerisinde yer aldığı ve sanık avukatların örgütsel faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek avukatların bilgileri hafızasında tutabilme yeteneğine göre seçildiğinin belirtildiği iddianamede, görüşmelerin ardından avukatların notlar doğrultusunda birçok eylemin gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Konuya ilişkin Taraf ‘a konuşan Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özcan Kılıç, 12 yıldır devlet gözetiminde yapılan görüşmelerin suç unsuru haline gelmesinin siyasi konjöktür ile ilgisi olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"12 yıldır yapılan görüşmelerde sadece avukat görüşmeleri yok, devlet ile yapılmış yüzlerce görüşme var. Fakat bunlar dosyaya konmamış. İşin bir ucunda devlet de var ama iddianameye alınan görüşmeler de bunları göremiyoruz. Savcı bugün bu faaliyetlere genel şemadan bakıyorum diyerek, iddianamede örgüt yapılanması olduğunu anlatıyor. Bir hukukçu olarak iddianamenin ciddi bir dayanağının olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır avukatlık mesleği yapan insanlar burada sanık oluyor. Neden 12 yıl boyunca beklendi de, şimdi suç oldu” diye sordu.

Avukat Ercan Kanar da İmralı’da yapılan görüşmelerin Adalet Bakanlığı.ndan gelen bir yetkilinin ses ve görüntü kayıtları eşliğinde görüşmelerin yapıldığını hatırlattı. Devlet gözetiminde yapılan bu görüşmelerin yıllar sonra suç haline gelmesini hukuka aykırı olduğunu söyleyen Kanar, görüşmeler sonrası alınan kayıtların teker teker incelendiğini ve notlar alındığını belirtti. Davanın siyasi saikler ile açılmış bir dava olduğunu savunan Kanar, davanın hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Kanar, avukatların aynı suçlardan daha önce yargılandığını, aynı suçtan iki kere yargılama yapılamayacağına dikkat çekti.