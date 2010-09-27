-ÖCALAN'IN AVUKATLARI GEMLİK'TE GEMLİK (A.A) - 27.09.2010 - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı Adası'na gitmek için Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi. Gemlik Jandarma Komutanlığına sabah saatlerinde gelen avukatlar Aysel Tuğluk, Doğan Erbaş ve Aydın Oruç, bir süre otomobilde bekledi. Avukatlardan eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk, gazetecilerin soruları üzerine, İmralı Adası'ndan dönüşte uygun olursa açıklama yapmayı düşündüklerini söyledi. Tuğluk, görüşmenin içeriğiyle ilgili soruya, ''Şu aşamada açıklama yapmak istemiyorum. Umuyorum ülkemiz için, halklarımız için hayırlı bir görüşme olur'' yanıtını verdi. Açıklamanın ardından, işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına giren avukatlar, daha sonra kendilerini İmralı Adası'na götürecek tekneye binmek üzere limana hareket etti.