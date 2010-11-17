Öcalan’ın avukatı Milano’ya aday oldu

T24 - Milano’da belediye başkan adayını seçmek için yapılan önseçimde Komünist Yeniden Yapılanma Partisi'nin adayı eski parlamenter Giuliano Pisapia yüzde 45 oy alarak Demokrat Parti’nin adayı Stefano Boeri’yi geride bıraktı.



PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan Pisapia, Milano Belediyesi’nin başkan adayı oldu. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Pisapia’nın geçen pazar günü yapılan oylamada yüzde 45 oranında oy alması ve Boeri’yi geçmesi Berlusconi hükümetine muhalefet yapamamakla eleştirilen Demokrat Parti’nin yenilgisi olarak yorumlandı. Pisapia, Başbakan Silvio Berlusconi’nin adayı olan ve ikinci kez Milano Belediyesi için adaylığını koyan Letizia Moratti’nin karşısında güçlü bir rakip olarak görülüyor. Mayıs 2011’de yapılacak Milano Belediye Başkanlığı seçimleri sağın adayı Moratti ile solun adayı Pisapia arasında çetin bir mücadeleye sahne olacak görünüyor. Öcalan’ın İtalya’da olduğu dönemde siyasi iltica talebini resmen Massimo d’Alema’nın başbakan olduğu hükümete ileten Pisapia, halen Öcalan’ın avukatlığını yapıyor.





