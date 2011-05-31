Öcalan'ın avukatı İtalya'da belediye başkanı seçildi

T24 - İtalya'da iki haftadır devam eden kısmi yerel seçim maratonundan zaferle çıkan muhalefetteki merkez sol olurken, Milano'da belediye başkanlığını, Abdullah Öcalan'ın eski avukatı merkez sol adayı Giuliano Pisapia kazandı.





İtalya’da ilk turu 15-16 Mayıs’ta yapılan, ikinci turu ise bugün sonuçlanan kısmi yerel seçimlerde, Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidar, muhalefetteki merkez sol karşısında ağır bir yenilgi aldı.



İkinci tur seçimlerde tüm gözlerin çevrildiği, Berlusconi’nin kalesi konumundaki Milano’da merkez solun adayı avukat Giuliano Pisapia, şu anki başkan ve merkez sağ adayı Lettizia Moratti karşısında geçerli oyların yüzde 55,1’ini alarak, belediye başkanlığına seçildi. Pisapia, Abdullah Öcalan’ın İtalya’da kaldığı dönemde avukatlığını üstlenmesiyle de biliniyor.



Milano’dan sonra en çok dikkat çeken sonuç ise Napoli’de alındı. Merkez sağ adayı Gianni Lettieri ilk turda öne çıkmasına rağmen, ikinci turda sol partilerin, ilk turda soldan en çok oyu alan Değerler İtalyası Partisi’nin adayı Luigi De Magistris’i desteklemesi nedeniyle kaybetti. Solun adayı De Magistris, geçerli oyların yüzde 65,37’sini alarak, rakibi karşısında net bir zafer elde etti ve Napoli’nin yeni belediye başkanı oldu.





Anamuhalefet zafer sarhoşu



Napoli ve Milano gibi Cagliari, Trieste ve Grosetto’da da merkez sol adayların seçimi önde tamamlaması muhalefeti tam anlamıyla sevince boğarken, gelecek için de iyice umutlandırdı.



Meclisde anamuhalafet konumundaki Demokrat Parti Genel Sekreteri Pier Luigi Bersani, seçimleri değerlendirdiği açıklamasında, merkez sağın ülke genelinde çoğunluğu kaybettiğini ileri sürerek, "Biz, birçok kez Berlusconi’nin istifasını istedik. Yeri geldi 10 milyon imza topladık. Bugün bunun için elimizde bir teyit var" dedi.



Bersani, bugünden itibaren İtalya siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Yapmanız gereken şey basit: İstifa edin" diye iktidara seslendi.



Kısmi yerel seçimlerde çıkan sonucun genel seçimlere giden bir yol açtığını ifade eden Pier Luigi Bersani, genel seçimler için hem çağrı yaptı hem de hazır olduklarını bildirdi.



İtalya’da Berlusconi hükümetinden önce sol partilerin ittifakındaki koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini yürüten Romano Prodi de değişimler yaşanırken sorumlulukların da arttığına dikkati çekerek, "Şimdi yarım saat bu zaferi kutlayacağız ardından ülkenin programını değiştirmek için tekrar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Prodi, Demokrat Parti’nin akşam saatlerinde başkent Roma’daki Pantheon bazilikası önünde yaptığı kutlamaya da katılarak, sürpriz yaptı.



Temsilciler Meclisi Başkanı ve Özgürlük ve Gelecek Partisi’nin lideri Gianfranco Fini de Milano, Napoli, Cagliari ve Trieste gibi önemli kentlerde "Berlusconizm"in arşive kaldırıldığını dile getirdi.





