-ÖCALAN'IN AKRABASINA "TERÖR" DAVASI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşının akrabası olduğu bildirilen Gülfem Öcalan'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında, ''terör örgütüne üye oldukları'' iddiasıyla dava açtı. Alınan davanın iddianamesinde, 2 Kasım 2010 tarihinde, 155 Polis İmdat telefonunu arayan bir şahsın, ''Mithatpaşa caddesindeki bir daireye birilerinin taşındığını, burayı önce müzik evi, sonra öğrenci evi, daha sonra da kültür evi olarak adlandırdıklarını, duvarlarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin, PKK'ya ait bayrağın asılı olduğunu, her gün çok sayıda öğrencinin ve bazı kişilerin buraya geldiğini, dairenin karşısında bulunan avukatlık bürosuna ve apartmana ait kameraların kaldırılmasını istediklerini ve hatta tehdit ettiklerini'' bildirdiği aktarıldı. İhbar üzerine, özel yetkili Başsavcıvekilliğince soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sırasında, ''PKK terör örgütünün üniversitelerde YDG-YDGM/DYG gibi isimler altında, gençliğe yönelik belirlediği strateji doğrultusunda faaliyet yürüten gençlik örgütlenmeleri içerisinde yer alan şahıslar tarafından kültür merkezi adı altında kullanıldığı anlaşılan Mithatpaşa caddesindeki adreste, terör örgütünün sözde kuruluşunun 32. yıl dönümü nedeniyle 27 Kasım 2010 günü toplu kutlama etkinlikleri yapılacağı ve daha sonra değişik yerlerde korsan gösteri, molotof kokteyli atma gibi eylemler gerçekleştirileceğine dair duyum alındığı'' anımsatıldı. İddianamede, söz konusu adrese yapılan baskında, kalabalık bir grup tarafından sinevizyon gösterisi izlendiği, sinevizyon gösterimi yapılan salonun duvarında, PKK terör örgütünün sözde bayrağının yansıtılmış olduğunun görüldüğü kaydedildi. İçeride bulunanların gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, adreste yapılan aramada, 40 adet torpil, 7 adet molotof kokteyli ve 61 adet kullanılmamış maytap malzemesi ile çeşitli doküman ele geçirildiği ifade edildi. Davanın iddianamesinde, ''terör örgütünün üst yöneticilerince, PKK'nın sözde kuruluşunun 32. yıl dönümü olan 27 Kasımda, çeşitli eylem ve etkinliklerle kutlama yapılması yönünde verdikleri talimatlar doğrultusunda terör örgütüne müzahir grupların organizesinde 26-28 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara'nın da içinde bulunduğu, Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde çeşitli şekillerde toplam 64 eylem yapıldığı kaydedildi. İddianamede, terör örgütü elebaşının akrabası olduğu bildirilen Gülfem Öcalan'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanıklardan Okan Basat'ın, ''patlayıcı madde bulundurmak'', Atilla Avar'ın ise ''6136 sayılı yasaya muhalefet'' suçlarından da cezalandırılması istendi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edildiği ve söz konusu kişilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.