Öcalan’ın ailesi ile bayram görüşüne izin verilmedi

İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, ailesi ile bayram görüşü yapmasına izin verilmedi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, gerekçe olarak, “Koster bozuk” yanıtı verdi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, ailesi ile bayram görüşü yapmasına izin verilmedi. Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Öcalan ile görüşmek isteyen ailesi adına Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu.

Ancak Savcılık başvuruya ret yanıtı verdi. Verilen yanıtta, “Gemi Pazartesi bozuk ve hafta içi boyunca da bozuk olacağından kaynaklı faaliyet yapılmayacak” denildi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının müvekkilleri Öcalan ile görüşmek için de önümüzdeki günlerde başvuruda bulunacağı belirtildi.

Öcalan, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana avukatlarıyla, 6 Ekim 2014’ten bu yana ailesiyle, 5 Nisan 2015’ten itibaren de İmralı Heyeti ile “koster bozuk”, “hava muhalefeti” gibi gerekçelerle görüştürülmüyor.