Öcalan'ın ablası hayatını kaybetti

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ablası Ayni Yıldırım 74 yaşında hayatını kaybetti.

Odatv'de yer alan habere göre, Abdullah Öcalan’ın 74 yaşındaki ablası Ayni Yıldırım, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Yıldırım, dün gece hayatını kaybetti.

Ayni Yıldırım’ın ölüm haberini alan yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ile HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da hastaneye geldi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin öğle namazını müteakip Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

DBP’den açıklama

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ayni Yıldırım’ın hayatını kaybetmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın ablası Aynê Yıldırım’ın Urfa’nın Amara (Ömerli) köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesini derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Uzun bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Aynê Yıldırım Kürdistan coğrafyasında yaşanan bir çok acıya da tanık olmuş ve yüreğinde yaşamıştır. Direngen Kürt kadınların tüm yükünü omuzlarında taşıyan Aynê Yıldırım devletin baskıları sonucu yaşamının 30 yılını sürgünde geçirmek zorunda kalmıştır.

Kendisine rahmet, Sayın Öcalan ile ailesi ve yakınları olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.