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Öcalan'ı yargılayan hâkim: Konuştuğum hâkim ve savcılar Adalet Yürüyüşü'ne destek veriyor

"Türkiye'de ajanlar, provokatörler cirit atıyor"

05 Temmuz 2017 17:07

28 yılı ağır ceza, Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, 6 yılı Yargıtay üyeliği olmak üzere 42 yıl hâkimlik yapan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı da yargılayarak idam cezası veren Turgut Okyay adalet yürüyüşüne ilişkin olarak açıklama yaptı. Okyay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan "Adalet Yürüyüşü"ne "terör örgütlerinin dahil edilmemesini" istedi. "Türkiye'de ajanlar, provokatörler cirit atıyor" diyen Okyay, "Çok dikkat etsinler. Benim konuştuğum halen görev yapan hakim ve savcıların da adalet yürüyüşüne gönülden destek verdiklerini biliyorum" dedi.

"Adaletsizlik hep böyle gitmeyecek"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Okyay, "Adaletsizlik hep böyle gitmeyecek" diyerek "Su akar yolunu bulur. Adaletsizlik de er-geç bitecek. Bugün insanların adalet için yürümeleri çok güzel bir şey" ifadesini kullandı.

Okyay, "Binlerce insan adalet mağduru" ifadesini kullanarak, "Adalete olan güvenin mutlaka sağlanması, yargı bağımsızlığının yerleşmesi için bu yürüyüşün çok büyük faydası olacaktır" şeklinde konuştu.

Saygı Öztürk'ün "Otobüs durağındaki Ağır Ceza Reisi" başlığıyla yayımlanan yazının tamamına ulaşmak için tıklayın

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