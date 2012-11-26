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‘Öcalan’ı Genelkurmay Başkanı yapsınlar’

İnce: Bu ülkenin generalleri içerde, gemi kullanacak amiralimiz yok bizim, hepsi hapiste

26 Kasım 2012 19:41

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Silah bırakan PKK’lılar yurtdışına gidebilir” açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “PKK'lılara TOKİ villa yapsın, emekli maaşı bağlansın. Hatta Abdullah Öcalan’ı İlker Başbuğ’un yerine Genelkurmay Başkanı yapsınlar” dedi

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “1'nci Eğitim ve Kültür Festivali” kapsamında düzenlenen konferansa katıldı. Konferans öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, Türkiye’nin dolu dizgin karanlığa sürüklendiğini öne sürdü.

İnce, şunları söyledi:

“Geleceğimiz, laiklik, mirasımız, ülkenin güvenliği, çıkarları, arazileri her şeyimiz tehlikede. Güvenliğimiz tehlikede derken boşuna söylemiyorum. Bu ülkenin generalleri içerde, gemi kullanacak amiralimiz yok bizim, hepsi hapiste.

Türkiye'de Ergenekon davasında 44 gizli tanık var. Bunların içinde 14 yaşında çocuğa tecavüz eden de var, Şemdin Sakık da var. Belki de bunlardan bir tanesi Abdullah Öcalan, bunu bilmiyoruz. Yani PKK'lı bir terörist gizli tanık, Genelkurmay Başkanı hapishanede tutuklu. Çocuklarımızın geleceğinden kaygı duyuyoruz."

 

'Öcalan'ı Genelkurmay Başkanı yapsınlar'

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “silah bırakan terör örgütü üyeleri başka bir ülkeye gidebilir” açıklamasını değerlendiren İnce, şöyle konuştu:

"Başbakan'a şunu öneriyorum; Habur’da karşılama yetmez, onlara TOKİ'den birer villa yaptırsın. Milletvekilinden yüksek emekli maaşı bağlasın, mümkünse onlara birer paşa unvanı verilsin. Hatta onlardan general yapılsın. Abdullah Öcalan'ı da İlker Başbuğ'un yerine Genelkurmay Başkanı yapsınlar. Böyle saçmalık olur mu?”

 

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