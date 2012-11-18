Öcalan'dan Suriyeli Kürtlere: Sadece 6 ili ele geçirmekle sorun çözülmez

İmralı cezaevi’nde kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümü için gece gündüz düşündüğünü belirterek, “Suriye Kürtleri 6 kenti ele geçirmekle bu sorunu çözemezler” dedi.

Faruk Balıkçı'nın hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Açlık grevinin 68. gününde açlık grevcilerinin eylemlerini sona erdirilmesiyle ilgili ağabeyinin çağrısını kamuoyu ile paylaşan Mehmet Öcalan görüşmelerin detaylarını değerlendirdi. Mehmet Öcalan, ‘Sen niye geldin’ diye sorduğunu ifade eden Ağabeyi Abdullah Öcalan’ın şu değerlendirmelerde bulunduğunu anlattı:

“Arkadaşlarımızın günlerdir açlık grevinde olduğunu belirttim. Açlık grevinin gerekçelerini de anlattım ona. 'Açlık grevi içerdekilerin işi değil. Bunu dışarıdakilerin yapması gerekiyordu. Bu doğru bir şey değil, iyi bir şeyde değil. İstanbul'a döndüğünde basın aracılığı ile bu mesajımı duyurursun. Artık bu eylem amacına ulaşmıştır şeklinde yansıt. Bu eylem benim için çok anlamlıdır. Ve yerini bulduğu kanısındayım' dedi"

“Sağlık sorunumdan ziyade dışarıda ve cezaevindeki gelişmeler nedeniyle gece gündüz çok düşünüyorum. Sürecin nasıl doğru bir şekilde ilerlemesi gerektiği konusunda çok yoğunlaşıyorum. Benim buradaki mücadelem budur. Gece gündüz düşünüyorum. Yol yöntem arıyorum. Türk basını 'Öcalan İmralı'da keyfine bakıyor' diyor. Her kes bilsin ki, ben burada bu sürecin doğru işlemesi için gerçekten yoğun çaba içerisindeyim. Yaşanan acıların artık Kürt halkının üzerinden kalkması, Kürt sorununun çözülmesi ve bu sorunun tamamen ortadan kalkması için çaba içerisindeyim. Gece gündüz bunu düşünüyorum ve bunun mücadelesini veriyorum”

“Suriye Kürtleri için sadece 6 ili ele geçirmekle Suriye'deki sorunu çözemezler. Demokratik kurum ve yapılar. Araplarla, Yahudilerle, Hıristiyanlarla tüm halklarla ilişki içinde olsunlar. Beraber hareket edebilsinler, yapılarını kurabilsinler ki; ancak bu şekilde özerklik tam anlamını bulabilir. Bu saatten sonra ne Beşar Esed rejimi ne de Özgür Suriye Ordusu oradaki halkları özgürleştirebilir. İşte oradaki çatışmalar çok tehlikelidir. Bu tehlikeyi kaldırmak için demokratik özerklik orada bulunan tüm halk ve yapılarla verecekleri ortak mücadele ile kurabilinir. Birlikte hareket edildi mi ancak böyle tam anlamı ile çözüm getirebilirler. Suriye Kürtleri iyi bilsinler ki, sadece 6 il ile sorun çözülmez. Gelişmezlerse oradaki kazanımları dahi tehlikeye girebilir. Birlikte hareket etmek Suriye Kürtleri için daha iyi olur

" 'Öcalan İmralı'da lüks hayat yaşıyor şeklinde servis edilen haberler büyük bir yalandır. Dört duvar arasında, nefesimiz bile zor çıkıyor. Eğer Türkiye devleti demokratik bir şekilde sorunlara yaklaşırsa, çözülmeyecek şey yok ve doğru yollu bulabilir. İşte bu dört duvar arasında beni ayakta tutan, Kürt sorunun, Türkiye'deki sorunların demokratik yollarla çözülmesidir"

Mehmet Öcalan ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili olarak ta, "Kamuoyunun çok merak ettiğini biliyorum. Fiziki yapısı olarak öncekisi gibidir. Saç olarak şuan benim gibi, ama bıyıkları yine gür, fakat beyazlanmış durumda. Sağlık durumu iyiydi. Psikolojik durumu 10-12 yıl önce nasıl ise bu günde aynı şekilde gördüm” dedi.