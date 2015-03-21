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Dünya
Deutsche Welle

Öcalan'dan PKK'ya kongre çağırısı

Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamaları sırasında okunan mesajda Öcalan 'Çağrısını yaptığım kongre ile yeni bir dönem başlayacak'' açıklamasını yaptı.

21 Mart 2015 15:35


Kutlamalar sırasında HDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajını Kürtçe olarak okudu. Ardından Sırrı Süreyya Önder mesajın Türkçesini okudu.

Öcalan mektubunda "PKK’nın TC’ye karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uymak için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Mektubunda “Kongremiz toplanıp yeni bir dönem başlatmalı. Anayasal vatandaşlığı eşit ve özgür yaşamı esas alan dönemin startı verilmeli. Çatışmalı süreçten sonra barışın olduğu sürece giriyoruz” diyen Öcalan “Kardeşçe yaşama sürecine giriyoruz” ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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