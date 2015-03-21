Öcalan'dan PKK'ya kongre çağırısı



Kutlamalar sırasında HDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajını Kürtçe olarak okudu. Ardından Sırrı Süreyya Önder mesajın Türkçesini okudu.

Öcalan mektubunda "PKK’nın TC’ye karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uymak için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Mektubunda “Kongremiz toplanıp yeni bir dönem başlatmalı. Anayasal vatandaşlığı eşit ve özgür yaşamı esas alan dönemin startı verilmeli. Çatışmalı süreçten sonra barışın olduğu sürece giriyoruz” diyen Öcalan “Kardeşçe yaşama sürecine giriyoruz” ifadesini kullandı.