Öcalan'dan 1 Mayıs'tan itibaren silahsız çekilme için 'komisyon' şartı

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreya Önder’in dün Kandil’e ulaştırdıkları Abdullah Öcalan'ın mektubunda, silahsız çekilme mesajı yer aldığı öne sürülürken çekilme için ise 1 Mayıs tarihi teleffuz edildiği iddia edildi.

Çözüm süreciyle birlikte gündeme gelen PKK’nın sınırdışına çekilme tarihi ve yöntemiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu son BDP heyeti, Öcalan’ın doğum gününden bir gün önce İmralı’ya gitmiş ve burada süreçle ilgili gelişmeler masaya yatırılmıştı. Sınırdışına çekilme yönteminin belirlenmesinin yanı sıra bu işlemin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair Öcalan’ın değerlendirme yapacak olması görüşmeyi önemli kılıyordu. BDP’liler görüşme sonrasında basına açıklama yapmasa da Öcalan, doğum gününü kutlamak için Halfeti’de toplanan binlerce kişiye hitaben yazdığı üç sayfalık mektubunun satır aralarında sınırdışına çekilmeyle ilgili mesaj vermişti. Çözüm süreciyle birlikte olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Öcalan, bu aşamadan sonra tek bir damla kanın bile akmasını istemediğini vurgulamıştı. Sonrası için olumlu bir tablo çizen Öcalan, çekilmeyle ilgili asıl mesajına Kandil’e hitaben yazdığı mektupta yer verdi.



Çekilme belirsizliği



Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır Newroz’unda okunan mektubunda, silahlı mücadeleye son verilmesi gerektiği yönündeki mesajıyla yeni bir sayfa açıldı. Kürt sorunun çözüm aracı olarak legal siyaset sahnesinin işaret edildiği mesajda, PKK’nın Türkiye’deki dağ kadrosunun sınırdışına çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Mektubun devamında çekilmenin yöntemi ve tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Öcalan’ın mesajındaki ifadelere dikkat çekerek, “örgütün silahları bırakarak sınırdışına çekilmesini” istemişti. Erdoğan’ın bu çıkışından sonra Kandil, sınırdışına çekilmek için yasal düzenleme istemişti.



Çekilmenin yöntemi Kandil’e ulaştı



Çözmü sürecinin siyasi aktörü BDP, sınırdışına çekilme için Meclis’in devreye girmesi gerektiğini duyurmuş, yasal düzenleme yapılmasını istemişti. Bunu üzerine başlayan tartışmalar, PKK’nın çekilme yöntemiyle ilgili belirsizliğe neden olmuştu. Zira örgütün sınırdışına silahlı mı, silahsız mı çekileceği yönündeki tartışmalar çözüm sürecinden daha çok gündemde yer tutuyordu. Abdullah Öcalan, son İmralı görüşmeleri sırasında hazırladığı mektuplarla bu belirsizliği gidecek yöntemi geliştirdi. Selahattin Demirtaş’ın dün Kandil’e ulaştırdığı mektupta çekilmenin silahsız olacağı mesajı yer alıyor. Çekilme için ise 1 Mayıs tarihi geçiyor. Bu aşamadan sonra Kandil’in açıklaması bekleniyor.