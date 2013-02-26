Öcalan'dan Önder'e: Sen bize lazımsın kendine dikkat et

İmralı adasında Abdullah Öcalan'la görüşen BDP'lierden Pervin Buldan, içeriğine girmeden görüşmeye ilişkin bazı ayrıntıları paylaştı.



Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen 3 BDP'liden biri olan Pervin Buldan, Twitter'dan ayrıntı verdi.

"Görüşme içeriğine girmeden İmralı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum" diyen Buldan, yaklaşık 1 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaştıklarını söyledi.

"Adada askeri bir yetkili bizi karşıladı. Bizim dışımızda görüşmeye katılacak olan MİT yetkilisi 2 kişiyi beklemek zorunda kaldık" diyen Buldan, şunları yazdı:

- Saat 2'de görüşme odasına geçtik. Sn Öcalan ayakta MİT'den gelen yetkiliyle sohbet ediyordu. Bizimle tokalaştiktan sonra oturma düzeni alındı.

- Sağına Altan Bey, soluna ben, karşısına Sırrı Bey oturdu. Üzerinde gri kadife pantolon, gri fermuarlı bir hırka ve beyaz spor ayakkabı vardı.

- Yaklaşık 2 saat görüştük. Ayrılırken bana kalemini verdi ve elimdeki boş bir kağıda "sevgi ve saygılarımla Abdullah Öcalan" ve imzaladı.

- Görüşmenin içeriğini hassasiyet sebebiyle paylaşamam. Takipçilerimden özür dileyerek iyi akşamlar diliyorum.

Buldan, bir Twitter takipçisinin "Sırrı ağabeye 'sen bize lazımsın kendine dikkat et' dedi mi?" sorusuna 'evet' cevabını verdi.



Altan Tan da konuştu



İmrala'ya giden diğer bir milletvekili Altan Tan da, bir televizyon programında konuştu.

İmralı adasında samimi karşılandıklarını ifade eden Tan, Abdullah Öcalan’la görüşmelerinde 3 BDP’li milletvekilin yanı sıra bir de devlet görevlisinin bulunduğunu söyledi.

Tan, Öcalan’ın dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin kendini yeniden konumlandırması gerektiğini söylediğini ifade etti.