Öcalan’dan mesaj geldi DTP’liler Meclis’te kaldı

Sine-i millet kararı alan ve istifa dilekçelerini hazırlayan eski DTP’li milletvekilleri, Öcalan’ın avukatları aracılığıyla gönderdiği mesaj sonrası “Parlamento zemininde kalma”yı kararlaştırdı.



Anayasa Mahkemesi’nin 11 Aralık’ta kapatma kararı vermesinin ardından “sine-i millet” kararı alan ve istifa dilekçelerini hazırlayan eski DTP’li milletvekilleri, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan avukatları aracılığıyla gönderdiği mesaj sonrası “Parlamento zemininde kalma”yı kararlaştırdı.



Anayasa Mahkemesi’nin geçen hafta açıkladığı kapatma kararının ardından Diyarbakır’a giden eski DTP yöneticileri, Demokratik Toplum Kongresi sonucu istifa ederek sine-i millete dönmeye karar verdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, milletvekillerinin, perşembe günü Meclis’e gelerek, istifalarını TBMM Başkanlığı’na sunacakları da bildirildi. Bu arada, İçişleri Bakanı Beşir Atalay da Ahmet Türk’le bir araya geldi. Bu süreçte birçok sivil toplum örgütü ve aydınlar, eski DTP’lilere ‘TBMM’de siyasete devam mesajı” gönderdi.



Ancak avukatlarının Öcalan’la çarşamba günü İmralı’da yapacağı görüşmeden çıkacak sonuca göre durumun tekrar gözden geçirilmesi talepleri gelince, bu kez istifaların TBMM’ye hemen verilmemesi yolunda görüş birliğine varıldı. Öcalan’ın avukatlarına yaptığı açıklama da, perşembe günü eski DTP yönetimine ulaştı. Mesajın alınması üzerine acil olarak BDP ile birleşme toplantısı duyurusu yapılarak, nihai kararın buradan çıkacağı belirtildi. Öcalan gönderdiği mesajda, siyasi zeminde mücadelenin yolunun parlamentodan geçtiğini vurgulayarak “Siz kime sordunuz da istifa ediyorsunuz? Meclis’te kalmanız daha faydalı olacak” dedi.





Tek yol demokratik siyaset



Eski DTP’li milletvekillerine “Henüz istifa aşamasına gelmedik. Meclis’e dönün, demokratik siyaset yapın” diyerek istifaları engelleyen Öcalan özetle şu görüşleri dile getirdi:



“Milletvekillerinin istifası konusunda farklı düşünüyorum. Çözüm demokratik mücadeledir. Bunu halka danışabilir ve karar alabilirler. Meclis’e dönüş de yapabilirler, ‘biz böyle gerekli gördük’ de diyebilirler. Bence istifa edilecek aşamaya gelinmedi. Kürtlerin demokratik kazanımları boşa harcanmamalıdır. Demokratik mücadele için demokratik siyaset gerekiyor. Şimdi yeni parti var deniliyor. Ama bu demokratik mücadeleye tek başına çare değil. Demokratik kesimlerle bir araya gelinebilir. Böyle demokratik bir oluşum olursa 40



- 50 milletvekili çıkarabilirler. CHP ve MHP’nin faşist, katı tutum ve çizgilerini aşabilmek için Meclis’ten çıkıp gitmekle olmaz. Meclis’te kalıp bu anlayışa karşı mücadele etmeliler.”



Bunun üzerine önceki gece bir araya gelerek istifalar yeniden gözden geçirilirken, radikal kanadı temsil eden bazı milletvekilleri “geri adım” olacağı gerekçesiyle istifadan geri adım atılmamasını istedi. Türk ise bu görüşlere “Başından beri söyledim, duygusal davranmayın. Parlamento zemini çok önemli” karşılığını vererek, istifa seçeneğinin devre dışı bırakıldığı karşılığını verdi.





Öcalan: PKK’da Ergenekon var



PKK’ya yakınlığıyla bilinen bazı internet sitelerinde, Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede söylediği iddia edilen sözler yer aldı. Sitelerin haberine göre Öcalan, şunları söyledi: “Örgüt içinde Ergenekon’la bağlantılı kesimler var. Mesela Hogir’in Ergenekon’la bağlantılı olduğunu 20 yıl sonra öğrenebildim.” Öcalan’ın adını verdiği “Hogir” kod adlı Cemil Işık, PKK’nın eski Cizre sorumlusu olarak biliniyor ve Musa Anter cinayetinin en önemli isimlerinden biri sayılıyor.





İstifadan dönüşe tepkiler





Bekir Bozdağ (AKP Grup Başkan Vekili): Olumlu, doğru ve faydalı bir karar. Millet onlara, kendilerini parlamentoda temsil etsin diye oy verdi, Meclis’i terk etsinler diye değil. En başından beri istifa etmeyeceklerini düşünüyordum.



Salih Kapusuz (AKP Genel Başkan Yardımcısı): Siyasetin zemini olarak parlamentoyu tercih etmeleri kendileri açısından da Türkiye açısından da olumlu bir karardır.



Burhan Kuzu (Anayasa Komisyonu Başkanı-AKP): Kararı olumlu gelişme olarak değerlendiriyorum. Normalleşme sürecine katkılı olmasını umarım. Yeni partide dengeli olmaları, PKK ve İmralı’ya mesafe koymaları lazım.



Zafer Üskül (İnsan Hakları Komisyonu Başkanı-AKP): Umarım bu karar sokakları da sakinleştirir.



Mustafa Özyürek (CHP Sözcüsü): Ahmet Türk’ün, Abdullah Öcalan’ın da isteğine uyarak bu istifadan vazgeçtiklerini söylemiş olması büyük bir talihsizlik. Özeleştiri yapıp, partilerinin neden Türkiye partisi olamadığını değerlendirmeleri gerekir.



Hakkı Suha Okay (CHP Grup Başkan Vekili): İstifa etme ya da etmemeleri kendilerine bağlı olmakla beraber, dileriz yeniden kapatılma koşullarını yaratacak kadrolar olmasınlar.



Oktay Vural (MHP Grup Başkan Vekili): Teröristbaşı 16 Aralık’ta, “Bence henüz istifa edilecek aşamaya gelinmedi” dedi. İçişleri Bakanı, Ahmet Türk ile ne zaman konuştu? Ayın 13’ünde ne konuştu? Ayın 16’sında İmralı’dan irtibatın cevabı geliyor. İçişleri Bakanı başkoordinatör.