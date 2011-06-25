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Öcalan'dan Meclis'e gidin mesajı gelmedi!

PKK'nın İmralı'daki tutuklu lideri Abdullah Öcalan, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesi kararının

25 Haziran 2011 03:00

T24 - PKK'nın İmralı'daki tutuklu lideri Abdullah Öcalan, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesi kararının ardından Meclis'i boykot kararı alan BDP'nin desteklediği adayların kararını doğru bulduğunu söyledi.

Karayılan: YSK'nın veto kararı savaş nedeni sayılabilir



Abdullah Öcalan'ı, İmralı Adası'nda ziyaret eden avukatlar Ömer Güneş, Şakir Demir ve Mizgin Irgat, adadan döndü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatlar "bu konuda Öcalan, milletvekillerinin kararlarını doğru buluyor" dedi.

Avukatlardan Ömer Güneş, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "BDP destekli bağımsız milletvekillerinin, YSK'nın Hatip Dicle kararına tepki olarak Meclis'e girmeme kararı almasına ilişkin Öcalan bir şey söyledi mi?" sorusuna, "Bu konuda Öcalan, milletvekillerinin kararlarını doğru buluyor" dedi.

Güneş, "Öcalan sonrası için bir şey söyledi mi?" sorusuna ise "Hayır, dediğim gibi 'Kendi kararlarıdır, doğru buluyorum' dedi" yanıtını verdi. Gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamayan Güneş ve beraberindekiler Gemlik'ten ayrıldı.

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